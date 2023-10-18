إنشاء الوحدة الصحيه بالكوم الاحمر بالوحده المحليه بطحانوب



قامت الوحده المحليه بطحانوب بمتابعه أعمال تنفيذ إنشاء الوحده الصحيه بقرية الكوم الاحمر حيث تم الانتهاء من أعمال البناء لجميع الادوار والمبني عباره عن ثلاث ادوار

الدور الاول عيادات وصيدليه وغرفه لشؤون الاداريه وحمامات والدور الثاني عيادات ومعامل تحليل والدور الثالث عيادات واستراحه للأطباءوبالسطح غرفة التحكم المصعد ومخزن و تم إنهاء اعمال المحاره والدهانات والرخام و السيراميك وشبكة الإطفاء . كما جاري الاستمرار في الانتهاء من المرافق من الكهرباء و السباكه و المحاره و جاري صيانة واعمال ورفع كفاءة السوري ووضع سورحديد للحمايه له كما تم صب الخزان المؤقت لسرعة تشغيل الوحده لحين تشغيل الصرف وتم الانتهاء من السباكه الخارجيه للوحده وتم دهان الواجهات وتركيب البوابه الرئيسيه للمبني و جاري استكمال الاعمال. وقاربت على الانتهاء والتسليم بنسبة تاتي الأعمال ضمن أعمال المبادرة الرئاسيه لتطوير قرى الريف المصري حياه كريمه تمت متابعة الأعمال تحت إشراف فاطمه عطا عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية بطحانوب.