الغرف التجارية بالجيزة تتبرع بـ 100 ألف جنيه لدعم أهالي غزة

قال أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن ما يتعرض الشعب الفلسطيني مجزرة بشعة استهدفت المدنيين بالمستشفى المعمداني بغزة، وأعلن تبرع الغرفة التجارية بالجيزة بمبلغ 100 ألف جنيه للمساهمة في تقديم المساعدات لأهالي القطاع، كما أن حجم المساعدات التي قدمتها الغرف التجارية منذ بداية الأحداث بلغ 15 مليون جنيه.

أهل غزة



وأضاف الشاهد، خلال لقائه ببرنامج صباح الورد على قناة Ten الفضائية، أن منذ يوم السبت الماضي انطلقت مبادرة الحكومة لخفض أسعار 7 سلع أساسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وهي على سبيل المثال "السكر والزيت والبيض وبعض من منتجات الألبان" وأوضح أن الحكومة ألزمت التجار بتوضيح الأسعار الجديدة بعد تطبيق نسبة الخصم التي تتراوح بين 15 إلى 25 بالمائة، وفي حال مخالفة ذلك ناشد المواطنين بضرورة التوجه لمقر مكتب الغرف التجارية بالمحافظة وتقديم الشكوى.



وتابع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن ارتفاع أسعار الدولار كان السبب الرئيسي لزيادة أسعار السلع الغذائية والدولة المصرية حريصة على جذب الاستثمارات وتقليل الفجوة الدولاريi وتقليل الاحتياج للعملة الصعبة والاعتماد على المنتجات المحلية.