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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المستشار الألماني يدعو لإجراء تحقيق شامل في هجوم مستشفى المعمداني

أولاف شولتس
أولاف شولتس

 

عبر المستشار الألمانى أولاف شولتس عن فزعه من صور قصف مستشفى المعمدانى فى غزة أدى إلى مقتل المئات، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل.

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وكتب شولتس على موقع إكس، "تويتر" سابقا، اليوم الأربعاء "لقد أصيب وقتل مدنيون أبرياء. قلوبنا مع عائلات الضحايا".

 

يشار إلى أن المئات من الفلسطينيين قتلوا فى قصف تعرض له مستشفى الأهلى المعمدانى فى مدينة غزة مساء أمس الثلاثاء.

 

وكان المستشفى يأوى المئات من العائلات التي لجأت إليه باعتباره مكانا آمنا من القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.

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الجريدة الورقية