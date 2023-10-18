المستشار الألماني يدعو لإجراء تحقيق شامل في هجوم مستشفى المعمداني

عبر المستشار الألمانى أولاف شولتس عن فزعه من صور قصف مستشفى المعمدانى فى غزة أدى إلى مقتل المئات، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل.

وكتب شولتس على موقع إكس، "تويتر" سابقا، اليوم الأربعاء "لقد أصيب وقتل مدنيون أبرياء. قلوبنا مع عائلات الضحايا".

يشار إلى أن المئات من الفلسطينيين قتلوا فى قصف تعرض له مستشفى الأهلى المعمدانى فى مدينة غزة مساء أمس الثلاثاء.

وكان المستشفى يأوى المئات من العائلات التي لجأت إليه باعتباره مكانا آمنا من القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.