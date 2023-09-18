موسكو تُعلّق على شرط "شولتس" للمُفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أكد متحدث الكرملين، "دميتري بيسكوف"، أن تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس، حول شروط المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، يُشير إلى أن برلين لا تُدرك واقع الأمر وجذور النزاع، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وأضاف بيسكوف ردًا على سؤال حول اعتبار شولتس أن الشرط الرئيسي للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد يقتصر على انسحاب القوات الروسية: "هذه ليست مطالب شولتس، بل ما يفكر به شولتس. هذه الأفكار تكاد تشير إلى أن الجانب الألماني لا يتفهم واقع الأمر" وجذور النزاع.

روسيا تُقرر الانسحاب من مجلس "بارنتس" والقطب الشمالي

قررت "موسكو"، انسحابها من مجلس "بارنتس" الأوروبي والقطب الشمالي، بسبب عدد من الإشكالات وعلى رأسها استلام روسيا لقيادة المجلس في أكتوبر المُقبل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الإثنين.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي، أن هذا القرار نابع من أخطاء المشاركين الغربيين في المجلس.

وجاء في البيان: "بسبب خطأ الأعضاء الغربيين في المجلس وهم الدنمارك وأيسلندا والنرويج وفنلندا والسويد والاتحاد الأوروبي، أصيبت أنشطة المجلس بالشلل منذ مارس 2022، ومن جانبها لم تؤكد الرئاسة الفنلندية استعدادها لنقل قيادة المجلس إلى روسيا كما هو مقرر في شهر أكتوبر 2023، في انتهاك واضح لمبدأ التناوب، ما يعطل الاستعدادات اللازمة لذلك، وفي ظل هذه الظروف فإننا مضطرون للإعلان عن انسحاب روسيا من المجلس".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إرسال خطاب من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول انسحاب روسيا من مجلس "بارنتس" والقطب الشمالي إلى المشاركين وأمانة المنظمة والمفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل.