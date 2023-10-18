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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اقتران القمر مع النجم أنتاريس.. يبعد 600 سنة ضوئية

اقتران القمر مع النجم
اقتران القمر مع النجم أنتاريس

قال الدكتور أشرف تادروس، ‏رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هناك ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والعالم اليوم الأربعاء وهي اقتران القمر مع النجم أنتاريس"قلب العقرب".

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القمر يقترن بنجم قلب العقرب شاهده بالعين المجردة

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كسوف الشمس وخسوف القمر.. ظواهر شهر أكتوبر

اقتران القمر مع قلب العقرب 

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، يقترن قلب العقرب بالقمر ويُرى بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل حتى غروب المشهد بغضون الساعة 8:30 مساءً تقريبًا.

قلب العقرب يبعد 600 سنة ضوئية 

وذكر، ‏رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن قلب العقرب هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد عنها 600 سنة ضوئية، حيث إن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا يكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال.

حركة الأجرام السماوية 

وتابع، ليس هناك علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض هذا ليس من الفلك في شيء، بل أن التنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعراة والغيبات مثل قراءة الكف والفنجان ورب الودع وتح الكوتشينة وخلافه، لو كان التنجيم علمًا لكان الفلكيين أولى بدراسته، وليس هناك علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض، فلو كان ذلك صحيحًا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين. 

مشاهدة الظواهر الفلكية 

وأوضح، أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، والظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عمومًا يضر العين كثيرًا.

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