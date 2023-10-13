كسوف الشمس وخسوف القمر.. ظواهر شهر أكتوبر

ظاهرتان مميزتان في شهر أكتوبر تشهدهما الأرض، وهما كسوف حلقي للشمس وخسوف القمر، وهي فرصة لهواة التصوير ومحبي علوم الفلك.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن كسوف الشمس هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، ويسد جزءًا من قرص الشمس، وهناك نوعان من كسوف الشمس:

كسوف كلي: يحدث عندما يغطي القمر كامل قرص الشمس.

كسوف حلقي: يحدث عندما يكون القمر أصغر من الشمس، ويترك حلقة من الضوء حوله.

كسوف الشمس الحلقي في 14 أكتوبر 2023

سيكون هناك كسوف حلقي للشمس في 14 أكتوبر 2023، وسيمر عبر الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. سيستمر الكسوف لمدة 5 دقائق و17 ثانية، وسيكون قطر الشمس الظاهري أكبر بنسبة 0.3% من المتوسط، وسيصل قطر القمر الظاهري إلى 4.2% أصغر من المتوسط.

مشاهدة كسوف الشمس بأمان

من المهم مشاهدة كسوف الشمس بأمان. لا تنظر مباشرة إلى الشمس، حتى أثناء الكسوف الجزئي، لأن ذلك يمكن أن يسبب العمى. بدلاً من ذلك، استخدم نظارات كسوف أو مرشحًا للشمس.

التأثيرات العلمية لكسوف الشمس

يمكن أن يكون لكسوف الشمس تأثيرات علمية مهمة. على سبيل المثال، يمكن استخدامه لدراسة طبقة الايونوسفير في الغلاف الجوي للأرض.

كسوف الشمس في السعودية والوطن العربي

لن يكون كسوف الشمس الحلقي في 14 أكتوبر 2023 مشاهدًا في السعودية والوطن العربي. ومع ذلك، سيشهد الوطن العربي خسوف جزئي للقمر في 28 أكتوبر 2023.