انطلاق فعاليات مبادرة " مدرستي بيتي " بالثانوية الزخرفية بنجع حمادي

استأنفت مدرسة نجع حمادي الثانوية الزخرفية، تنفيذ مبادرة " مدرستى بيتى " والتي جري تدشين فعالياتها منذ عام 2017، ويجري تنفيذها هذا العام تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام الإدارة، وهاني فتحي مدير إدارة المدرسة، وفريال صالح وكيل المدرسة، وتنفيذ مكتب التربية الاجتماعية بالمدرسة.

وأوضح خالد أبو رحاب المنسق الإعلامي بالمدرسة، أن المبادرة تم تدشينها بهدف تزيين وتجميل المدرسة، بواسطة العاملين بها بجميع الأقسام، وطلاب وطالبات المدرسة مؤكدا علي أن أقسام المدرسة تتكاتف وكل قسم يقدم ما لديه من خبرات، حيث يقوم العاملين بقسم الزخرفة برسم الحوائط والجدران، بينما يقوم قسم النجارة بصناعة البندورات الخشبية باستغلال المقاعد القديمة، كما يقوم قسم البناء ببناء اسوار الحدائق وإعادة هيكلتها.

وأضاف منسق إعلام المدرسة، أن صاحبة فكرة المبادرة، هي السيدة سحر كمال الاخصائية الاجتماعية بالمدرسة، مشيرا إلي أن أعمال المبادرة استئنف أعمالها مع بداية العام الدراسي، كما هو الحال منذ تدشينها خلال عام 2017، ومن المقرر أن تنتهي فعالياتها بانتهاء العام الدراسي.