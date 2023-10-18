الشباب المصري يوثق انتهاكات سلطات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني

استمرارًا لجهود المجتمع المدني المصري في دعم القضية الفلسطينية اجتمع اليوم وفد من قيادات مجلس الشباب المصري "عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بسعادة الوزير أحمد المجدلاني وزير الحماية الاجتماعية بدولة فلسطين وسعادة السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ولفيف من المسئولين الفلسطينيين وأعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة بالقاهرة حيث أعرب الوفد المصري عن كامل تضامن الدولة المصرية قيادةً وشعبًا مع الشعب الفلسطيني في ما يحدث حاليًا من انتهاكات أقل ما يمكن وصفها به هو أنها اعتداء على قواعد القانون الدولي الإنساني وتستوجب المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

- حيث صرح الدكتور محمد ممدوح عن أن المجتمع المدني المصري بقيادة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عمل منذ اللحظة الأولى تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على ضرورة العمل بكل جهد على توفير المساعدات اللازمة لإنقاذ حياة المدنيين من الأشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع عملية إبادة جماعية ممنهجة عرفها التاريخ في القرن الحالي حيث انطلق المصريين لنصرة إخوانهم وعلى مدار الأيام الماضية ينتظر المئات من شباب مؤسسات التحالف على معبر رفح مرافقين لأكبر قافلة مساعدات إنسانية يتجاوز طولها ٤ كيلومتر من أكثر من ١٠٦ شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والدوائية وعربات الإسعاف وأكياس الدم من أجل إنقاذ حياة أهل غزة.

- وأوضح ممدوح أن مجلس الشباب المصري باعتباره أحد المنظمات الحقوقية الفاعلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة لعضويته في العديد من الشبكات الدولية مثل الاتحاد الدولي للشباب الليبرالي والاتحاد الأفريقي والمجلس العالمي للتسامح والسلام فقد قام عن طريق كوادر المجلس وشركائه في المنظمات الحقوقية الفاعلة حول العالم بعرض حقيقة ما يحدث من جرائم تتوافر لها كافة أركان جريمة الإبادة الجماعية والتي تستوجب الملاحقة القضائية بالإضافة للمئات من الوقائع الموثقة التي تصنف كجرائم ضد الإنسانية حيث يقود المجلس حالياً تحرك جماعي من مئات من منظمات المجتمع المدني البارزة لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاضطلاع بالدور المنوط به نحو حماية المدنيين وإلزام الكيان المحتل بتنفيذ التزاماته وفق المعاهدات الدولية والتدخل بشكل عاجل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها لإنقاذ عشرات الآلاف من أرواح المدنيين غالبيتهم من الأطفال يعانون من الحصار الكامل منذ أكثر من عشرة أيام.

- وأشاد الدكتور أحمد المجدلاني وزير الحماية الاجتماعية الفلسطيني بجهود الدولة المصرية موجهًا التحية للشعب المصري الأصيل الذي ما زال يضرب أروع الأمثلة في حماية الشعب الفلسطيني في ظل حالة تخاذل وتغافل متعمد وقلب للحقائق من العديد من دول العالم التي تتخذ موقفاً موالياً لسلطات الاحتلال وهو ما ظهر جلياً في فشل مجلس الأمن في تبني القرار الروسي أو مطالبة إسرائيل بوقف العدوان أو السماح بدخول المساعدات الإنسانية وأوضح المجدلاني أن جهود مجلس الشباب المصري مقدرة كل التقدير كما أنه سيتم التنسيق بين فرق العمل الموجودة حالياً داخل القطاع وإمداد فريق عمل المجلس بكافة الوثائق التي تثبت انتهاك إسرائيل لكل المعاهدات والمواثيق الدولية من قتل وقصف وتشريد الآلاف حيث بلغت حصيلة المباني السكنية التي تم قصفها وتهدمها كلياً أو جزئياً ما يزيد على ٢٤٠٠٠ بناية ومنزل خلال الأيام الماضية.

- كما أوضح السفير دياب اللوح عن تقدير الشعب الفلسطيني لهذه الزيارة وأن ما يحدث حالياً من حالة من اللحمة بين الشعبين الشقيقين هو الأساس وأن كافة أبناء الشعب الفلسطيني يرفضون مقترحات نقلهم أو توطينهم خارج الأراضي الفلسطينية وأن حالة الوعي الموجودة حالياً تمنع حدوث نكبة ثانية يخسر بها الشعب الفلسطيني ما تبقى من أراضيه.

ضم وفد المجلس المشارك في الاجتماع الدكتور محمد ممدوح - رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري "عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ود.كيرلس نبيل - منسق عام البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الشمول المالي و م. هيثم حسين - رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر والنائبة / أمل زكريا - عضو مجلس النواب المصرى ود. عبير عصام - رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وطه أبو اللوز - امين شباب الفلاحين ومنسق عام البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة شباب الفلاحين بالشأن العام و دينا مصطفى حمدان - منسق البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة المرأة السيناوية بالشأن العام و بسمة سرحان - منسق عام البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة المصريات بالخارج بالشأن العام و الكاتبة الصحفية/ أسماء حسنين - مدير المكتب الاعلامي لمجلس الشباب المصري و م. أحمد شادي - عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة شباب العمال بالشأن العام.

- حيث خلص الاجتماع إلى تكوين لجنة مشتركة من الجانبين تعمل على توثيق الأحداث والاستفادة من مرصد "تبيان" الذي أطلقته السفارة للتواصل مع كل المهتمين بالقضية والاستفادة من توحيد جهود المجتمع المدني في عرض القضية بمفهومها الحقيقي من أجل إنقاذ أرواح المدنيين.