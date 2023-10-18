الشباب والرياضة واليونسيف والعمل الدولية يعقدون اجتماعًا تنسيقيًا لمشروع شباب للمستقبل

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، اجتماعًا للجنة التنسيقية بالتعاون مع منظمة اليونسيف من خلال مشروع "مشواري" ومنظمة العمل الدولية من خلال مشروع أندية البحث عن وظيفة.

تضمن الاجتماع تقديم عرض من منظمة اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية لاستعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة، كما تم ناقشت اللجنة سبل وآليات توسيع أوجه التعاون والشراكات في مختلف الأنشطة، التي يتم تنفيذها من خلال أندية البحث عن وظيفه و"مشواري" داخل مراكز الشباب في المحافظات المختلفة، لإتاحة أكبر استفادة للشباب المصريين والوافدين للأنشطة التي يتم تقديمها داخل مراكز الشباب للمترددين على المركز.

وناقشت أيضًا اللجنة التنسيقية التوسع في معامل الابتكار داخل مراكز الشباب بالمحافظات، وإنشاء مراكز مجتمعية نموذجية داخل مراكز الشباب، كما يتم تمهيد مراكز الشباب بما يناسب احتياجات ذوي الهمم.



وشارك في اللجنة التنسيقية كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، اريك أوشلان - مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ميخال حريري نائب رئيس مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية، محمد سعيد مسئول برامج بمكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية، شيراز شاكيرا قائم بأعمال نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، وئام الليثي مدير برامج النشء والشباب بمنظومة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، رشا مجدي منسق مشاريع وحدة المسئولية المجتمعية ومدير وحدة المرأة في مجال العمل باتحاد الصناعات المصرية، تقي أنيس منسق وحدة المسئولية المجتمعية باتحاد الصناعات المصرية.