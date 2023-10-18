عاجل
السيسي يؤكد إدانة مصر للأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

سيارات

أسعار سيارات هافال موديل 2022 في مصر خلال شهر أكتوبر

سياارت هافال
سياارت هافال

كشفت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة جريت وول الصينية في مصر، عن قائمة أسعار سيارات هافال موديل 2022 الجديدة في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري، وشملت قائمة أسعار سيارات هافال الجديدة الصادرة من مجموعة جي بي غبور أوتو، طرازي جوليون، وh6.

 

وأظهرت قائمة أسعار سيارات هافال الجديدة الصادرة من مجموعة جي بي غبور أوتو في "أكتوبر" وحصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منها استمرار طرح سيارات هافال موديل 2022 فقط حتى الآن، ولم تشهد قائمة أسعار سيارات هافال الجديدة الصادرة من مجموعة جي بي غبور أوتو، زيادات جديدة على أسعار سيارات هافال موديل 2022.

 

h6

 

أسعار سيارات هافال H6 موديل 2022

 

تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة جريت وول الصينية في مصر، سيارات هافال H6 موديل 2022 في السوق المصرية بـ 4 فئات من التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 حصان مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

 

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية في الجدول التالي أسعار سيارات هافال H6 خلال شهر أكتوبر الجاري وفقاً للقائمة الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة جريت وول الصينية في مصر.

 

أسعار h6

 

الفئةالسعر
Standard935 ألف جنيه
Deluxe990 ألف جنيه
Deluxe SRمليون و25 ألف جنيه
High Deluxeمليون و100 ألف جنيه

 

جوليون

 

أسعار سيارات هافال جوليون موديل 2022

 

تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة جريت وول الصينية في مصر، السيارة هافال جوليون موديل 2022 في السوق المصرية بـ 4 فئات من التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

 

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، في الجدول التالي أسعار سيارات هافال جوليون خلال شهر أكتوبر الجاري وفقاً لقائمة أسعار سيارات هافال الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة جريت وول الصينية في مصر.

 

أسعار جوليون

 

الفئةالسعر
Standard775 ألف جنيه
Deluxe810 ألف جنيه
Deluxe SR875 ألف جنيه
High Deluxe905 ألف جنيه
الجريدة الورقية