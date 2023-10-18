محافظ جنوب سيناء يشاهد عرضا لأحدث الاكتشافات الأثرية

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، عرض قام به الدكتور مصطفي وزيري أمين عام المجلس الأعلى للاثار، عن أهم وأحدث الاكتشافات الاثرية التي تم الاعلان عنها حديثا، واشد فوده بجهود وزارة السياحة والاثار، والمجلس الأعلى للآثار في مجال الترويج السياحي والدولي للمقاصد السياحية والأثرية بمصر.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال كلمة الافتتاح إن تنمية قطاع السياحة والسعي نحو مضاعفة اعداد الوفود السياحية القادمة لمصر تعد على رأس أولويات القيادة السياسية، ويوجد تعاون وتضافر بين كافة الجهات المعنية، وظهرت جهود ومساعي الدولة خلال الفترة الأخيرة من خلال استقطاب أسواق سياحية جديدة، وعودة السياحة بقوة مرة أخرى.

وأشار إلى أن القطاع السياحي على أرض جنوب سيناء يتطور باستمرار بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إقامة المشروعات السياحية الكبرى مثل مشروع " التجلي الأعظم" الجاري تنفيذه بمدينة سانت كاترين، والذي يستهدف تحويل المدينة إلى منتجع سياحي بيئي ديني أثري، لكونها تتمتع بطبيعة خلابة وأجواء روحانية تساعد على الاسترخاء، والعديد من المعالم الأثرية الدينية والتاريخية، مشيرا إلى أنه جاري تطوير مدار سانت كاترين ليستقبل العديد من الرحلات السياحية على متن الطائرات من مختلف الأنواع، والعمل على مدار 24 ساعة بعدما كان يستقبل طائرات داخلية فقط.

وأوضح المحافظ، أن المنتجعات السياحية بشرم الشيخ أصبحت تضاهي المنتجعات السياحية العالمية، وتتبع كافة المعايير البيئية، من خلال استخدام الطاقة الشمسية، هذا بجانب الطفرة التي شهدتها المدينة في كافة القطاعات قبل انعقاد مؤتمر المناخ" cop- 27"، الذي انعقد في نوفمبر الماضي، إضافة إلى أن المدينة تضم مجلس مدينة بيئي ذكي، وبها كافة إمكانيات التحول الرقمي.

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