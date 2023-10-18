الداخلية تكشف تفاصيل قيادة طفل لسيارة والده واصطدامه بالمارة في الفيوم

كشفت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية ، تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا تعليق مدعوم بمقطع فيديو لطفل يقود سيارة أجرة «تاكسى» واصطدامه ببعض المارة بمحافظة الفيوم.

الداخلية .. كشف تفاصيل قيادة طفل لسيارة والده واصطدامه بالمارة في الفيوم

وتبين من التحريات ، أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم من "ربة منزل، وآخر فنى تكييف، بتضررهما من قائد السيارة المشار إليها لقيامه بالإصطدام بالأولى وكريمة الشاكى الثانى وإحداث إصابتهما بكسور وجروح متفرقة.

على الفور تم ضبط" مالك السيارة، ونجله «طالب»- مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالفيوم) وبسؤال والد الطفل قرر بأنه ترك السيارة وبداخلها نجله وحال عودته فوجىء بقيامه بقيادتها والإصطدام بالمجنى عليهن ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية.. تطوير طريق الواحات وتزويده بمنظومة إضاءة حديثة

وفي سياق اخر ؛ كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ما نُشِر عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنا تعليق التمس خلاله أحد المواطنين توفير إضاءة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، حرصا على سلامة المواطنين.

تبين من الفحص ؛ أن الطريق المشار إليه يشهد حاليا أعمال تطوير ورفع كفاءة، والتي تشمل توسعة الطريق واستحداث طريق خدمة في الاتجاهين، وتزويده بمنظومة إضاءة حديثة وجار المتابعة مع الجهات المعنية بالتنفيذ لحين الانتهاء من أعمال التطوير.