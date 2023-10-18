الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل قيادة طفل لسيارة والده واصطدامه بالمارة في الفيوم

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية ، تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"،  متضمنًا تعليق مدعوم بمقطع فيديو لطفل يقود سيارة أجرة «تاكسى» واصطدامه ببعض المارة بمحافظة الفيوم.

txt

الداخلية تضبط عنصرًا إجراميًا بتهمة سرقة أبراج الكهرباء بالجيزة

txt

كابينة كهرباء بدون غطاء بأحد الشوارع.. الداخلية توضح السبب

الداخلية .. كشف تفاصيل قيادة طفل لسيارة والده واصطدامه بالمارة في الفيوم

وتبين  من التحريات ، أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم من "ربة منزل، وآخر فنى تكييف،  بتضررهما من قائد السيارة المشار إليها لقيامه بالإصطدام بالأولى وكريمة الشاكى الثانى وإحداث إصابتهما بكسور وجروح متفرقة.

على الفور تم ضبط" مالك السيارة، ونجله «طالب»- مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالفيوم) وبسؤال والد الطفل قرر بأنه ترك السيارة وبداخلها نجله وحال عودته فوجىء بقيامه بقيادتها والإصطدام بالمجنى عليهن ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الداخلية.. تطوير طريق الواحات وتزويده بمنظومة إضاءة حديثة

وفي سياق اخر  ؛ كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ما نُشِر عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنا تعليق التمس خلاله أحد المواطنين توفير إضاءة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، حرصا على سلامة المواطنين.

  تبين من الفحص ؛ أن الطريق المشار إليه يشهد حاليا أعمال تطوير ورفع كفاءة، والتي تشمل توسعة الطريق واستحداث طريق خدمة في الاتجاهين، وتزويده بمنظومة إضاءة حديثة وجار المتابعة مع الجهات المعنية بالتنفيذ لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

مواد متعلقة

الداخلية: تطوير طريق الواحات وتزويده بمنظومة إضاءة حديثة حفاظا على سلامة المواطنين

ضبط مخدرات وأسلحة بحوزة عاطل بقيمة 2 مليون جنيه

600 مليون جنيه.. حصيلة متهم بغسل الأموال من النصب علي المواطنين بالجيزة

القبض على تجار مُخدرات لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه

ضبط 6 عناصر إجرامية شديد الخطورة بالشرقية

غلق امتداد محور الكورنيش بمنطقة التبين لتنفيذ أعمال بخط المنتجات البترولية

تحرير 224 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق بالمحافظات

الداخلية تضبط عنصرًا إجراميًا بتهمة سرقة أبراج الكهرباء بالجيزة
الجريدة الورقية