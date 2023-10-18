الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المغرب يدين بشدة قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة ويطالب بحماية المدنيين

علم المملكة المغربية
علم المملكة المغربية

أدانت المملكة المغربية بشدة قصف الاحتلال الاسرائيلي مستشفى المعمداني في قطاع غزة وما خلفه من ضحايا بالمئات، وذلك وفق ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وجددت المملكة المغربية، بحسب المصدر ذاته، مطالبتها بحماية المدنيين من قبل كل الأطراف وعدم استهدافهم.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، تؤكد على الحاجة الملحة لتظافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف الأعمال العدائية بأسرع وقت واحترام القانون الدولي الانساني والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.

وارتكبت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بعدما استهدفت مستشفى الأهلي العربي المعمداني، بمدينة غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال المستشفى الذي يأوي نازحين من الحرب، مما أدى إلى وقوع ضحايا.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن ما يزيد عن 500 شهيد ارتقوا في هذا الاستهداف.

من جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف إن الاحتلال ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي المعمداني وسط مدينة غزة، وتوافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأوضح أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام والبيرة الإضراب العام والشامل غداً الأربعاء والخروج بمسيرات غضب الليلة وغداً في جميع مناطق الاحتلال ردا على مجزرة مستشفى المعمداني.

 

 

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