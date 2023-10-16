كابينة كهرباء بدون غطاء بأحد الشوارع.. الداخلية توضح السبب

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن كابينة كهرباء بدون غطاء بأحد الشوارع بمدينة نصر بالقاهرة مما يعرض حياة المواطنين للخطر .

بالفحص وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم تركيب باب لكابينة الكهرباء وإزالة أسباب الشكوى.

من جهة أخرى تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غداً الثلاثاء، مُحاكمة تشكيل عصابى لتورطه في سرقة كابلات إحدى الشركات.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد ألقت القبض على تشكيل عصابي مُتهم بسرقة كابلات إحدى الشركات بمنطقة الزيتون مما أدى انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت بالمنطقة، حرر محضر بالواقعة برقم 757 لسنة 2023 إدارى الزيتون، وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من مدير سنترال بلاغا بسرقة كابلات من الشركة تسببت فى انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت فى المنطقة،

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من تفريغ الكاميرات ظهور 5 أشخاص مستقلين سيارة "جامبو" وبحوزتهم الأدوات الخاصة بسحب كابلات الاتصالات.