عدم كفاية الملح في النظام الغذائي يهدد باضطرابات خطيرة.. طبيب يوضح

قال الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف في إحدى المقابلات، إن جسم الإنسان لا يستطيع أن يعمل بشكل طبيعي بدون الصوديوم "الملح".

شارك الدكتور مياسنيكوف رأيه حول ما إذا كان الأمر يستحق استبعاد الملح تمامًا من نظامك الغذائي اليومي. وبحسب الطبيب فإن مشكلة نقص الملح الحقيقي في النظام الغذائي للإنسان نادرة اليوم، ويأكل الأشخاص المعاصرون كمية كبيرة من الأطعمة الجاهزة والمنتجات نصف المصنعة والوجبات السريعة - فهذه الأطعمة مصدر غني بالملح.

كما أشار ألكساندر إننا نحصل على 80 بالمائة من الملح الذي نستهلكه ليس من الملح الموجود على الطاولة، ولكن من المنتجات المشتراة الخبز (100 جرام من الخبز يحتوي على جرام واحد من الملح)، والنقانق، والمخبوزات، والحساء وأكثر من ذلك بكثير.

ومع ذلك، يمكن للمرء أن يتصور أن الشخص يراقب نظامه الغذائي بدقة، ولا يستهلك الأطعمة المذكورة أعلاه ولا يستخدم الملح في مطبخه ما مدى فائدة مثل هذا الاستثناء؟.

وحذر الدكتور مياسنيكوف من أن الرفض التام مضر - على الأقل يجب أن يتلقى جسم الإنسان 3 جرامات من الملح يوميا (5 جرام تعتبر طبيعية في حالة عدم وجود ارتفاع ضغط الدم).

وأكد الطبيب أن القليل من الملح في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات خطيرة:"إن تقليل تناول الصوديوم يؤدي إلى زيادة هرمونات الرينين والألدوستيرون، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الخبيث ومشاكل خطيرة أخرى."

إنه أمر خطير بشكل خاص عندما يحاول الشخص شرب الكثير من الماء مع وجود كمية قليلة جدًا من الملح في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات الصوديوم في الدم بشكل خطير، مما يتسبب في إصابة الشخص بنوبات وفقدان الوعي، وحتى الموت.