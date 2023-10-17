إيران تضرب قطر برباعية قاسية في نهائي بطولة الأردن الدولية

حقق منتخب إيران الفوز برباعية دون مقابل على نظيره قطر، في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي بطولة الأردن الدولية الرباعية، على ملعب ستاد عمان الدولي، لنسخة العام الحالي 2023.

خلال 10 دقائق.. إيران بطلًا لكأس الأردن الدولية

افتتح التسجيل في لقاء إيران ضد الأردن اللاعب محمد حسين كنعاني في الدقيقة 69 وأضاف اللاعب علي رضا جانباخش الهدف الثاني لمنتخب إيران في الدقيقة 73، وتمكن اللاعب سردار أزمون في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، قبل ان يختمم كنعاني بالهدف الرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 79.

لن تشهد البطولة مراسم احتفال بالبطل وصاحب المركز الثاني بسبب إعلان الاتحاد الأردني إلغاء مراسم التتويج في النهائي لتضامنه مع الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، وبسبب وقوع الآلاف من الشهداء.

نجح منتخب العراق في خطف برونزية بطولة الأردن الدولية على حساب منتخب الأردن بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب عمان الدولي.