"عربية البرلمان": مجزرة مستشفي المعمداني في غزة وصمة عار ستطارد إسرائيل وحلفاؤه

قال النائب احمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشم بضرب مستشفى المعمداني في غزة، عمل اجرامي ومجزرة بشعة تكشف ازدواجية الغرب في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.

وقال رئيس لجنة الشئون العربية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، إن اسرائيل وحلفاؤه أثبتوا للعالم كله ، انهم بلا إنسانية ، وان الهجمات الغاشمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ستظل وصمة عار تطاردهم وتفضح شعاراتهم الرنانة بأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان، وهو أبعد ما يكونوا عن ذلك.

وأوضح أباظة ، بأن الموقف المصري سيظل يذكره التاريخ ، فلا يوجد دولة قدمت ما قدمته مصر للأشقاء الفلسطيني ، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودا حثيثة لوقف تلك الحرب الغير إنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني .

وأشار إلي الرئيس السيسي بعث برسالة قوية للعالم كله بأن مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وأنها دائما في صدارة الدول المدافعة عن فلسطين وقدمت الكثير من التضحيات والدماء، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تنادي بإعلاء صوت العقل والوقف الفوري للعدوان الغاشم من قبل جيش الاحتلال لأن هذا سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار ليس في الشرق الأوسط فقط بل سيمتد للغرب الذي يحسب أنه بعيدا عما يجري ويتعامل بسياسة ازدواجية في التعامل مع الملف الفلسطيني .