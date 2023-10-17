أبو الغيط: آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم

تعليقا علي مجزرة مستشفى المعمداني

علق الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على مجزرة مستشفى المعمداني بقوله، إن الآليات العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم.

وتسائل أبو الغيط في تغريدة له على موقع إكس: “ أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفي بنزلائه العزل عن عمد؟".

وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية في تغريدته الغرب أن يتم وقف هذه المأساة وفوراً.

وارتكبت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة وحشية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بعدما استهدفت مستشفى الأهلي العربي المعمداني، بمدينة غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال المستشفى الذي يأوي نازحين من الحرب، مما أدى إلى وقوع ضحايا.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن ما يزيد عن 500 شهيد ارتقوا في هذا الاستهداف.

من جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف إن الاحتلال ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي المعمداني وسط مدينة غزة، وتوافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأوضح أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام والبيرة الإضراب العام والشامل غداً الأربعاء والخروج بمسيرات غضب الليلة وغداً في جميع مناطق الاحتلال ردا على مجزرة مستشفى المعمداني.

ومن جهة أخري، أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني.