البرلمان العربي: العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا فريدًا يحتذى به وستدعم الاقتصاد المصري

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالطفرة العمرانية الكبرى التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة والتي وضعت أسس الجمهورية الجديدة، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة والمستنيرة لرئيسها عبدالفتاح السيسي ، فضلا عن الجهود المضنية التي تبذلها الحكومة المصرية، معربا عن فخره واعتزازه بالتجربة المصرية التي تجاوزت الكثير من التحديات وحققت نهضة شاملة في المجالات كافة.

وقال العسومي خلال زيارتنا للعاصمة الإدارية مع وفد البرلمان العربي، ان العاصمة تم تنفيذها وفقا لأحدث التقنيات ومعايير الجودة العالمية ، بما لا يدع مجالا للشك أن مصر قدمت نموذجًا عمرانيًا وخدميًا فريدًا يحتذى به، حيث دخلت مصر من خلاله إلى بوابة المدن الذكية ومدن الجيل الرابع، مقدما خالص التهاني لمصر لانطلاقها بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة تحقيقا لتطلعات الشعب المصري في العيش الكريم.

وقدم المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، لوفد البرلمان شرحا وافيا عن المدينة وأهم المعالم المتواجدة بها ، وقام الوفد بجولة بالعاصمة الجديدة بدأت يمقر مجلس النواب المصري والمسجد الكبير، والحي الحكومي الذي يجمع مباني الوزارات، والحي الدبلوماسي إلى جانب المرافق الاستثمارية والاقتصادية، بالإضافة إلى المدارس والجامعات التي تم بناؤها والمرافق الخدمية التي تم تخصيصها في العاصمة الإدارية و التي ستسهل عملية وصول المواطنين وإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تطوير الجانب الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتسهيل الإجراءات لإنهاء المعاملات بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال مما سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري وزيادة أعدادهم بالصورة التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية بالجمهورية.

جدير بالذكر أن البرلمان العربي منح مشروع العاصمة الإدارية جائزة أفضل مشروع عربي للتنمية المستدامة لعام 2021