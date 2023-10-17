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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بالنزهة

محكمة
محكمة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.، تخصصا في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بمنطقة النزهة.

 

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التحقيق مع متهم تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي بمنطقة النزهة

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التحقيق مع تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المخدرات

حبس تشكيل عصابي تخصصا في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بالنزهة

كانت البداية بورود معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،حيال  قيام "محاسب بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة" ، بتهمة  مزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ، متخذًا من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعلي الفور ،وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "ملكه" بالمنطقة المشار إليها ، وعثر بحوزته على "مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية"، وبمواجهه المتهم“ اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من ”3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة"،  أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية". 

   وبمواجهه المتهمين الاخرين ؛  أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية،  وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أصدرت قرارها السابق 

600 مليون جنيهًا ..حصيلة متهم بغسل الأموال من النصب علي المواطنين بالجيزة 

وفي سياق متصل ، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة ، وذلك لقيامه بمحاولة غسـل 600 مليون جنيه حصيلة   نشاطه الإجرامي في مجال الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم، وتوالت النيابة التحقيق .

والبداية كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وأجهزة أمن الجيزة ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "مالك شركة – مقيم بمحافظة الجيزة"، هارب خارج البلاد وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه،  لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم إلتزامه بذلك.

وتبين من التحريات محاوله المتهم " غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات)، فضلا عن  إستغلال  المتهم ، جانب من تلك الأموال في شراء (593) حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وبالاضافة الي  إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة".

ويذكر أن  قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (600 مليون جنيه تقريبًا)،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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