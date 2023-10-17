عاجل
البرغوثي: مجزرة المعمداني جريمة غير مسبوقة لم يرتكبها النازيون أو مجرمو الحروب مئات الجثث.. مشاهد مروعة من قصف مستشفى المعمداني بغزة (فيديو)
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس مطار القاهرة الدولي يتفقد صلاحية وجاهزية المعدات لمياه الأمطار

رئيس مطار القاهرة
رئيس مطار القاهرة الدولي يتفقد صلاحية معدات مياه الأمطار

قام اليوم  المحاسب مجدى اسحق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى و المهندس توفيق محمد سعفان رئيس القطاع الهندسى و الملاح أشرف أحمد حافظ المدير التنفيذى لمبنى الركاب رقم/١ والمشرف على الطرق بجولة تفقدية للوقوف على مدى صلاحية و جاهزية القدرات التشغيلية للمعدات المستخدمة فى التعامل مع مياه الأمطار والتى ستساهم بشكل مميز فى الحد من الأثار الناجمة عن سقوط الأمطار  وكذلك متابعة خطة الإنتشار السريع لمعدات الشركة والمدعمة بفرق الطوارئ لمواجهة أى أحداث طارئة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية الأخرى.


وأكد  المحاسب رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ حزمة من الإجراءات الإستباقية لمواجهة التغيرات المناخية والتى تشمل على تطهير الشبكات والمصارف ومخرات السيول ومحطات الرفع ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية الطرق والمحاور الرئيسية لعدم إعاقة الطرق أمام الركاب واكد سيادته على ضرورة التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية.

 

يأتي ذلك فى إطار خطة شركة ميناء القاهرة الجوي نحو الوقوف على التجهيزات والإستعدادات المبكرة لإستقبال موسم الشتاء وكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة تزامناً مع التغيرات المناخية المتوقعة.
 

رئيس مطار القاهرة الدولي يتفقد صلاحية و جاهزية المعدات  لمياه الأمطار
رئيس مطار القاهرة الدولي يتفقد صلاحية و جاهزية المعدات  لمياه الأمطار
رئيس مطار القاهرة الدولي يتفقد صلاحية و جاهزية المعدات  لمياه الأمطار

مواد متعلقة

وصول منتخب مصر لكرة القدم على رحلة "النيل للطيران" الناقل الرسمي للمباريات

بحث تعزيز التعاون بين الطيران المدني المصري ونظيره الإماراتي

مطار الأقصر يختتم التدريب الصيفى لطلاب الجامعات والمعاهد

مباحثات مصرية ــ ليبية بين سلطتى الطيران المدنى فى الدولتين

وزير الطيران: أهمية التوعية بالتحديات التى تواجهها الدولة والإنجازات الضخمة على أرض الواقع

ندوة تثقيفية للعاملين بقطاع الطيران بعنوان "أكتوبر 50 سنة والمتغيرات الإقليمية وحتمية التنمية"

النيل للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة المنتخب الوطني للإمارات

"النيل للطيران" الناقل الرسمي لمنتخب مصر لكرة القدم في مباراتي زامبيا والجزائر
الجريدة الورقية