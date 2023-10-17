رئيس مطار القاهرة الدولي يتفقد صلاحية وجاهزية المعدات لمياه الأمطار

قام اليوم المحاسب مجدى اسحق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى و المهندس توفيق محمد سعفان رئيس القطاع الهندسى و الملاح أشرف أحمد حافظ المدير التنفيذى لمبنى الركاب رقم/١ والمشرف على الطرق بجولة تفقدية للوقوف على مدى صلاحية و جاهزية القدرات التشغيلية للمعدات المستخدمة فى التعامل مع مياه الأمطار والتى ستساهم بشكل مميز فى الحد من الأثار الناجمة عن سقوط الأمطار وكذلك متابعة خطة الإنتشار السريع لمعدات الشركة والمدعمة بفرق الطوارئ لمواجهة أى أحداث طارئة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية الأخرى.



وأكد المحاسب رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ حزمة من الإجراءات الإستباقية لمواجهة التغيرات المناخية والتى تشمل على تطهير الشبكات والمصارف ومخرات السيول ومحطات الرفع ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية الطرق والمحاور الرئيسية لعدم إعاقة الطرق أمام الركاب واكد سيادته على ضرورة التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية.

يأتي ذلك فى إطار خطة شركة ميناء القاهرة الجوي نحو الوقوف على التجهيزات والإستعدادات المبكرة لإستقبال موسم الشتاء وكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة تزامناً مع التغيرات المناخية المتوقعة.



رئيس مطار القاهرة الدولي يتفقد صلاحية و جاهزية المعدات لمياه الأمطار

رئيس مطار القاهرة الدولي يتفقد صلاحية و جاهزية المعدات لمياه الأمطار