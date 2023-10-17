يقي من السرطان.. طريقة عمل حمص باليقطين المشوي الصحي

حمص باليقطين المشوي من المقبلات اللذيذة التي يمكنك عملها لتحسين صحة قلبك ولتهدئة الأعصاب، ولمقاومة السرطان، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

حمص باليقطين المشوي

طريقة عمل حمص باليقطين المشوي

المقادير

- اليقطين (القرع) : 2 حبة (مقطع مكعبات)

- الثوم : رأس

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- حمص : كوب (مسلوق)

- عصير الليمون : ربع كوب (حامض)

- الطحينة : 4 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

في صينية مغلفة بورقة زبدة، وزعي مكعبات اليقطين ورأس الثوم.

ادهني المكونات بزيت الزيتون ثم نكهي بنصف كمية الملح والبابريكا.

أدخلي الصينية إلى فرن محمى على درجة حرارة 200 مئوية حتى ينضج اليقطين والثوم تماماً.

في وعاء الخلاط، ضعي الحمص، واليقطين المشوي، والثوم المشوي، وعصير الليمون، والطحينة، والكمية المتبقية من الملح.

اطحني المكونات في الخلاط حتى يصبح قوامها ناعماً.

اسكبي حمص اليقطين المشوي في طبق التقديم وقدميه.