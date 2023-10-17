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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

للجوع المفاجيء.. حضري فطائر البطاطس على خطى الهنود

طريقة عمل فطائر البطاطس
طريقة عمل فطائر البطاطس الهندية

تبحث الأمهات على وصفات مختلفة لتبهر بها أفراد أسرتها، وتتميز بسرعة تحضيرها في أي وقت عند الشعور بالجوع المفاجيء، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير فطائر البطاطس الهندية اللذيذة.

 

فطائر البطاطس الهندية

طريقة عمل فطائر البطاطس الهندية

المقادير

- البطاطس : 2 حبة (مسلوقة ومهروسة)

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

- سميد ناعم : 3 ملاعق كبيرة

- دقيق : كوب

- ملح : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- الكاري : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (ناعم)

- الثوم : ملعقة صغيرة (ناعم)

- الزيت : 4 ملاعق كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الماء : نصف كوب (و2 ملعقة كبيرة كمية إضافية)

- الزيت : حسب الحاجة (للقلي)

 

طريقة التحضير

ضعي البطاطس، والسميد، والدقيق، والملح، والبهارات، والكزبرة الخضراء، والزيت، والبيكنج باودر، في وعاء ثم اخلطيهم جيداً.

أضيفي الماء واعجني المكونات جيداً مع بعضها حتى تتشكل لديكِ عجينة متماسكة.

ادهني العجينة بالزيت وغطيها لـ 30 دقيقة لترتاح جانباً.

افردي العجينة بالشوبك مع رشة دقيق، وقطعيها دوائر باستخدام فنجان.

حمّي الزيت واقليهم مع رش الزيت على وجه كل قطعة حتى تنتفخ، وعندما يكتسبوا لوناً ذهبياً صفيهم ثم قدميهم.

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