واجهي مشاكل تقلبات الطقس وحضري شوربة الخضار الصحية

لا يستغنى أحد عن شوربة الخضار خاصًة في هذه الأيام ومع تغير الطقس بين النهار والليل، ولذلك نقدم لك طريقة عمل شوربة الخضار لرفع مناعة جسمك ومقاومة البرد.

شوربة خضار

طريقة تحضير شوربة الخضار لتقوية المناعة

المكونات

2حبات جزر متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة إلى شرائح.

1 حبة كوسة متوسطة، مقطعة إلى نصفين بالطول ومفرومة.

1/2 بصلة كبيرة مفرومة.

2 أعواد كرفس مفروم.

1 قرنبيط كبير الحجم، مفروم. أو مزيج البروكلي والقرنبيط.

1 ملعقة طعام زيت زيتون.

3 فص ثوم مفروم.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

1 ملعقة صغيرة زعتر.

1 ملعقة صغيرة اوريجانو.

2 ورق غار.

8 أكواب مرق نباتي.

ما يقارب ال400 جرام من الطماطم المقطعة.

يتم تحضير شوربة خضروات صحية باتباع الخطوات التالية:

يسخن قدر كبير على نار متوسطة وإضافة زيت الزيتون.

يضاف البصل، الجزر، الكرفس، الكوسا، القرنبيط والطماطم وتطهى لمدة 3-5 دقائق أو حتى يصبح البصل شفاف.

يضاف الملح ومسحوق الثوم والزعتر والأوريجانو مع التحريك لتغطي الخضار جيداً.

تضاف أوراق الغار ومرق الخضار والطماطم. يُغلى المزيج مع التحريك من حين لآخر.

تخفف الحرارة إلى متوسطة منخفضة وتترك شوربة الخضار على نار هادئة حتى تنضج الخضار، أو 8 إلى 12 دقيقة.

يختبر الطعم ويضبط الملح إذا لزم الأمر.

تنزع أوراق الغار وتقدم شوربة الخضار منزلية الصنع دافئة مع رشة جبنة بارميزان أو بديل جبن البارميزان، إذا رغبت في ذلك، وبعض الخبز المقرمش. .

تحفظ شوربة الخضار لمدة أسبوع في الثلاجة وتتجمد جيداً لعدة أشهر.