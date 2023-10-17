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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تقلل مخاطر القلب.. طريقة عمل سلطة الشمندر بالبقدونس

سلطة الشمندر
سلطة الشمندر

 يعرف الشمندر (البنجر) بفوائده المذهلة للجسم، فله دور كبير في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتحسين وظائف المخ، كما أنه مفيد لعملية الهضم، لذلك نقدم لك طريقة عمل سلطة الشمندر بالبقدونس.

 

 طريقة تحضير سلطة الشمندر بالبقدونس:

 المقادير

 - الشمندر (البنجر): 2 حبة (مسلوق)

 - ملح: رشّة

 - فلفل أسود: رشّة

 - جبنة الحلوم: نصف كوب (مقطعة مكعبات صغيرة)

 - عصير الليمون: ثلث كوب

 - زيت الزيتون: ثلث كوب

 - بقدونس: ربع كوب (مفروم)

 

 طريقة تحضير سلطة الشمندر:

 اسلقي الشمندر في قدر من الماء المغلي على النار حتى ينضج ويصبح طريًا.

 بعد أن يبرد الشمندر قطعيه إلى مكعبات صغيرة ومتساوية وضعيه في وعاء جانبي.

 أضيفي عصير الليمون، والبقدونس المفروم، وزيت الزيتون، والملح، والفلفل فوق مكعبات الشمندر وقلبي المكونات قليلًا.

 ضعي السلطة في طبق التقديم ووزعي فوقها مكعبات الجبن وقدميها.

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