ساوثجيت يطالب جماهير إنجلترا بالتوقف عن صافرات الاستهجان

قدم جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا مطلبًا إلى جماهير بلاده ، بالتوقف عن صافرات الاستهجان ضد اللاعبين ، مثلما حدث في مواجهة أستراليا الودية الأخيرة.





ونقلت الصحافة الإنجليزية اليوم الثلاثاء تصريحات المدرب الإنجليزي التي أكد فيها على عدم رضاه عن هذا السلوك ، واصفًا إياه بأنه يصدر الإحباط للاعبيه.



وفي هذا الصدد نقلت صحيفة مترو تصريحات قائلة : هذه ليست مسابقة شعبية.. ساوثجيت يطالب الجماهير بالتوقف عن صافرات الاستهجان ودعم فريقه أمام إيطاليا".

وأكدت أيضًا ديلي إكسبريس "مدرب إنجلترا يخبر أصحاب صيحات الاستهجان: أنا هنا للفوز، وليس للتحلي بالشعبية والبطولات الزائفة".

وعنونت صحيفة ميرور "لا تحبون الأمر؟ لا أهتم.. ساوثجيت يتجاهل سخرية الجماهير، ويصر على أن اختيار الفريق ليس مسابقة شعبية ولا للأهواء الشخصية".

إنجلترا وإيطاليا ..

ويخوض منتخب إنجلترا لقاء الليلة أمام إيطاليا على ملعب ويمبلي، محتلًا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة عقب تحقيق الفوز في 4 مواجهات والتعادل في مباراة وحيدة.

بينما يأتي المنتخب الإيطالي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر في أخرى.

ويخوض المنتخب الإنجليزي مواجهة إيطاليا المرتقبة على ملعب ويمبلي في لندن تحت شعار شعار لا بديل عن الفوز من أجل حصد النقاط الثلاث وحسم التأهل رسميًا ليورو 2024 في ألمانيا على حساب الأزوري.