انتصارات أكتوبر.. فراشات الباليه تحلق في مسرح 23 يوليو بالمحلة

انتصارات أكتوبر .. شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، مساء أمس، ليلة فنية جديدة من فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وذلك للاحتفال بالذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

بدأت فعاليات الحفل الفني بعزف للسلام الجمهوري، فيما قدمت فرقة فراشات الباليه للرقص التعبيري عددا من التابلوهات والاستعراضات الفنية بقيادة الفنان خالد النموري وبمصاحبة موسيقى بوابة الحلواني، ويا ورد على فل وياسمين، ومصر جميلة بلون القمح.

هذا وتضمنت الفقرة الثانية من الحفل تقديم فرقة ذوي الهمم للفنون الشعبية باقة من الاستعراضات والتابلوهات الراقصة بقيادة الفنان خالد قنيدة، حيث انتزع الأطفال إعجاب وتصفيق الحضور بالمسرح من خلال تقديمهم لاستعراضات: المولد، والفرح، والتنورة التي عكست شكل الفلكلور التراثي لمحافظة الغربية.

التنورة

يذكر أن فرع ثقافة الغربية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش قد أقام العديد من الفعاليات الثقافية والفنية للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وذلك بمواقع: قصر ثقافة طنطا، ودار الكتب، ومكتبة محلة أبو علي، وقصر ثقافة المحلة الكبرى.

ورش ولقاءات توعوية لقصور الثقافة بالأسمرات وأهالينا

من ناحية أخرى، واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم فعالياتها الفنية والثقافية بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات، وضمن الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، أقيمت محاضرة بمدرسة تحيا مصر بالأسمرات بعنوان "التوعية السياحية" شارك بها د. محمود محمد محيي أستاذ التاريخ، د. نهى خطاب بهيئة التنشيط السياحي.

تناول المحاضران تعريف السياحة وأنواعها، وكذلك شرح نبذة تاريخية عن تاريخ وآثارها القديمة وأهمية السياحة لمصر، واختتمت المحاضرة بتوزيع بانفلت وكتيبات سياحية وتاريخية على الطالبات.

وبالتوازي نفذت بمركز شباب أهالينا ورشة أشغال يدوية لعمل مشغولات من الكروشيه للمدربة نبيلة حسن، بالإضافة لورشة رسم جماعي لتصميم لافتات وشعارات لتشجيع الفتيات للتمسك بحقوقهن، حيث حملت اللافتات جمل "أنت أصل الحكاية، انت أصل الحدوتة، أحلامك من حقك".

الفعاليات نظمت بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع الثقافي بالإسكان البديل، وضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتأتي في سياق برامج مكثفة تقدمها قصور الثقافة بمناطق الإسكان البديل.