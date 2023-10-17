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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أحذية الحوافر الأكثر رواج في عالم الموضة لعام 2023

أحذية الحوافر
أحذية الحوافر

أحذية الحافر الأكثر رواج في عالم الموضة لعام 2023، وكشف ذلك منصة Lyst  المتخصصة في تحليل سلوك المستهلك في عالم الموضة.

وذكر موقع Lyst الإلكتروني أن موديلا لحذاء "تابي" النسائي الذي يشبه حوافر الأيائل، احتل المركز الأول في تصنيف المحللين، وهو تابع للعلامة التجارية الفرنسية "ميزون مارجيلا"  (Maison Margiela ).

 

وتشبه "تابي" الحوافر نوع من أنواعها، وتقسم إصبع الحذاء إلى قسميْن، الجزءه الأول لإصبع القدم الكبير والآخر لباقية الأصابع. 

وتحول هذا النوع من الأحذية طراز "ماري جين"، حسب خبراء الموضة، الأكثر شعبية في العالم.

 

كما يتصدر التصنيف كذلك أحذية Nike وMartine Rose و Shox MR4 Mule (مولي) الذي يشبه القباقيب، ويطلق عليها اسم  الصنادل أو النعال السميك، وهي أحذية بدون ظهر، ويعود المركز الثالث في التصنيف إلى شبشب شركة "بيركنستوك أريزونا" (Birkenstock Arizona).

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