9 مليارات دولار عوائد تصديرية من قطاع التعهيد فى 2026

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وعدد من مسئولى وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 5 من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، بالقرية الذكية.

أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الشركات الخمس، يعمل بها نحو 26 ألفًا من المتخصصين فى مجال تصدير خدمات التعهيد لعملاء هذه الشركات حول العالم انطلاقًا من مصر.

أضاف طلعت أن صناعة التعهيد تحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة المصرية، حيث تستهدف تعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، بما يسهم فى تسريع وتيرة نمو اقتصاد المعرفة، ومضاعفة حجم الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها، وتوفير فرص عمل كثيفة للشباب المصرى فى مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير الخدمات القائمة عليها، لتصل إلى 550 ألف متخصص، بعوائد تصديرية تصل إلى 9 مليارات دولار فى 2026.

أشار طلعت، إلى أن المقومات والمزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر فى مجال التعهيد وعلى رأسها وفرة المهارات التقنية والكوادر الشابة والتعدد اللغوى، وتنافسية تكاليف التشغيل وبيئة الأعمال الجاذبة والدعم الحكومى المتميز، دفعت إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى قطاع التعهيد وتصدير الخدمات، كما ساهمت فى تحفيز الشركات المحلية والعالمية فى مصر على توسيع نطاق أعمالها وخلق العديد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو فى القطاع، والذى جعل منه مشاركاً قويًا فى الناتج المحلى الإجمالى.

أشار المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إلى أن هذه الشركات تحقق عوائد تصديرية لمصر تبلغ أكثر من 770 مليون دولار سنوياً، حيث تمثل القيمة المضافة فى صناعة التعهيد أكثر من ٩٠%، ومن المتوقع أن تنمو هذه العوائد لتصل إلى أكثر من مليار دولار سنويًا بنهاية عام 2025، حيث تخطط هذه الشركات لإضافة نحو 9400 فرصة عمل إضافية بمراكزها فى مصر.

أوضح «الظاهر» أن هذه الشركات الخمس من ضمن 29 شركة عالمية كانت قد وقعت اتفاقيات مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى نوفمبر الماضى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لفتح مقرات لها فى مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية. واستهدفت هذه الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة توفير نحو 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصرى لخدمة مختلف الأسواق العالمية من خلال 35 مركزًا لهذه الشركات لتصدير الخدمات لعملاء وأسواق هذه الشركات بالخارج انطلاقًا من مصر.