&e تستعرض المستقبل الرقمى فى جيتكس 2023

قال حاتم دويدار الرئيس التنفيذى لـ&e إن الشركة استعرض خلال مشاركتها فى جيتكس 2023 الاتجاهات والحلول التقنية وملامح المسار المستقبلى للمجموعة بعد رحلة التحول التى تبنتها.

أضاف دويدار أن &e أطلقت خلال معرض جيتكس 2023 الذى تشارك فيه تحت شعار «e& تعزّز الابتكار» مشروع (Charge& Go)، منظومة شحن السيارات الكهربائية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، التى تشكل خطوة داعمة لجهود الشركة فى مجال الاستدامة.

أشار دويدار إلى الأسباب الاستراتيجية لتوسع &e فى الأسواق الأوروبية، وأبرز الاندماجات وعمليات الاستحواذ والاستثمارات التى نفَّذتها &e خلال الفترة الماضية، بجانب الحديث عن الأداء المالى خلال النصف الأول من 2023، والرؤية الاستراتيجية لـ &e لقيادة التحوُّل الرقمى نحو المستقبل.

وحول أهداف المشاركة فى جيتكس 2023، قال دويدار إننا نحرص دائمًا على المشاركة فى معرض جيتكس، الذى يُعَدُّ من أكبر المعارض والمؤتمرات التقنية محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، ونعتبره منبرًا نطلُّ من خلاله على زوار المعرض والشركات العالمية المشاركة به وجميع الجهات المحلية والعالمية من كل القطاعات المهتمة بأحدث التجارب الرقمية المبتكرة، ونستفيد من هذه الفرصة للاستماع إلى آراء زوار المعرض والوافدين إليه من كل أنحاء العالم، لدراستها وتحليلها بدقة، والتعرف عن قرب على الاحتياجات الشخصية للعملاء، وبالتالى تصميم تجارب رقمية شخصية، تناسب جميع شرائح العملاء واحتياجاتهم، ما يساهم فى صنع تغيير جذرى فى حياتهم، تحولهم بسهولة إلى المستقبل الرقمى.

أضاف أن مشاركة &e فى الدورة الـ43 من معرض جيتكس، تعكس التزامَ المجموعة برؤيتها الواضحة واستراتيجيتها المدروسة، التى ترتكز على قدرات وخبرات مكتسبة، تؤهِّلها لأن تكون شريكًا فى رسم ملامح المستقبل الرقمى العالمى، على أن يتحقق ذلك بالبحث والتطوير والابتكار فى كل ما هو جديد فى هذا القطاع، مثل الذكاء الاصطناعى (AI)، والبلوك تشين، والميتافيرس، وإنترنت الأشياء (IoT)، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وغيرها من التقنيات المتطورة، التى تساهم فى تحقيق أهدافها فى ربط المجتمعات رقميًّا، ودفع مكانتها كمجموعة تكنولوجية واستثمارية رائدة عالميًّا.

قال إن &e حرصت على الدخول بقوة إلى قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء؛ من أجل المساعدة فى أَتْمَتَة عمليات عملائنا، مما يساعد على تحوُّلهم إلى مؤسسات أكثر كفاءة وإنتاجية وتنافسية فى العصر الرقمى. ولدى &e فِرَق من الخبراء المستعدين لدعم مختلف الصناعات، بما فى ذلك المدن الذكية والمستدامة، والتنقل الذكى، والتجزئة، والمدفوعات الرقمية، والصناعات الحديثة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والحكومة الإلكترونية، وغيرها.

تابع أن جناح &e يضم مجموعة من السيارات المستقبلية والطائرات ذاتية القيادة والحلول التقنية المخصّصة لدعم أصحاب الهمم إلى جانب أحدث الخدمات التى نقدمها لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الابتكارات التقنية فى شبكات الجيل الخامس وقطاعات الصحة والتعليم والتجارة والتكنولوجيا المالية والمدن الذكية.

أشار إلى الإعلان عن الإطلاق الأولى لمشروع (Charge& Go)، منظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتى ستشكل خطوة هامة ومؤثرة فى قطاع التنقل تعكس رؤية e& لمستقبل أكثر استدامة.

قال إن المشروع الجديد يأتى فى ظل الإقبال الكبير الذى تشهده المركبات الكهربائية وارتفاع مبيعاتها فى دولة الإمارات وفى العالم ككل، ومن المتوقع أن يشهد الطلب على السيارات الكهربائية نموًا سنويًا بنسبة 30٪ حتى عام 2028، لذا تمثل Charge& Go انعكاس لالتزام e& المتواصل بتعزيز جهود الاستدامة.

أشار دويدار إلى أن المحطات ستتوزع بشكل استراتيجى فى جميع أنحاء دولة الإمارات لنقدم للعملاء منظومة شحن كهربائى متكاملة وبكفاءة عالية وبأسعار مناسبة، إذ تنسجم هذه المبادرة مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخى 2050، واستراتيجية دبى المتكاملة للطاقة 2030. وقال إن تطبيق الهاتف المتحرّك الذكى المخصّص للخدمة يوفر تجربة سهلة وسلسة للعملاء أثناء شحن مركباتهم الكهربائية، حيث يتم التعاون مع كافة الشركاء فى ذات القطاع لإتاحة الفرصة للعملاء لسداد الدفعات لمختلف محطات الشحن من خلال التطبيق، بما يوفر تجربة مستخدم أكثر اتساقًا ومرونة، إذ تسعى &e إلى أن تصبح هذه المنظومة أكبر منظومة لشحن السيارات الكهربائية فى الدولة بالتعاون مع القطاعين الحكومى والخاص. وحول انطلاق الشركة.