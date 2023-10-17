العراق يفوز على الأردن ويحصد برونزية بطولة الأردن الدولية

حقق منتخب العراق الاول لكرة القدم الانتصار على نظيره الأردن بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب، في المواجهة التي جمعت المنتخبين على ملعب ستاد عمان الدولي، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة الأردن الدولية الودية لنسخة العام الحالي 2023.

العراق تحصد برونزية بطولة الأردن الدولية

افتتح التسجيل يزن النعيمات في الدقيقة 31 من الشوط الاول لمنتخب الأردن، ويعود أيمن حسين لمنتخب العراق في الدقيقة 69 من عمر اللقاء قبل أن يضيف زميله علي الحمادي الثاني للمنتخب العراقي في الدقيقة 75، ويختتم يزن النعيمات التهديف في اللقاء عند الدقيقة 79 بإدراج هدف التعادل.

حصد منتخب العراق برونزية بطولة الأردن الدولية بعدما فاز بنتيجة 5-3 في ركلات الترجيح، والتي لعبها للمرة الثانية على التوالي بعد الخسارة من منتخب قطر في لقاء نصف النهائي بركلات الترجيح أيضًا.

على الجانب الأخر كان منتخب الأردن قد خسر من نظيره إيران بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، والتي كانت على ملعب عمان الدولي، ليكون رابعًا في البطولة المقامة على ملعبه ووسط جمهوره.