الأوقاف تصدر كتاب "الاجتهاد والتجديد .. عقد وثائقي "

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، الإصدار الرابع والستين ، وهو كتاب : "الاجتهاد والتجديد .. عقد وثائقي" إشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



ويؤكد هذا الكتاب على أهمية الاجتهاد والتجديد، وأنهما ضرورة العصر وكل عصر، ويفرق بوضوح بين التجديد المنشود والتبديد المرفوض، ويسهم في التأصيل للفكر الوسطي المستنير دون إفراط أو تفريط.



ويبرز وثائقيًّا جانبًا من جهود وزارة الأوقاف المصرية في عقدٍ من الزمن، سواء من خلال توصيات مؤتمرات الأوقاف الدولية أم من جهة ما أصدرته من وثائق علمية وفكرية وكتابات متميزة وشجاعة في قضايا التجديد.





انطلاق فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات المنيا بديوان عام المحافظة

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف المنيا اليوم الثلاثاء 17/ 10/ 2023م، من ديوان عام محافظة المنيا، حيث شارك اللواء أ.ح/ ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا نائبًا عن محافظ المنيا، والأستاذ الدكتور/ حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، والدكتور/ حسانين عبد الحكيم وكيل مديرية أوقاف المنيا، وبحضور الدكتور/ عمر خليفة مدير الدعوة بمديرية أوقاف المنيا.



وخلال اللقاء قدم الدكتور/ حسانين عبد الحكيم وكيل مديرية أوقاف المنيا الشكر للحضور جميعًا، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدًا في نشر الفكر الوسطي المستنير، حيث إن الأئمة والواعظات تقع على عاتقهم مسئولية وأمانة الدعوة وبناء الوعي الثقافي والفكري لدى المجتمع.



وفي كلمته أكد أ.د/ حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا أن المجتمع المصري يتميز بأنه مجتمع متماسك وقوي بكل أطيافه، وعلى الجميع ألا ينساق وراء الشائعات التي يتم بثها من أجل زعزعة أمن المجتمع واستقراره، مؤكدًا أن الدعاة هم من ينشرون الوعي والفكر المستنير الذي يبنى على التعمق في فهم الواقع وتوجيه الرأي العام إلى ما فيه الخير من أجل تمهيد الطريق للبناء والتعمير.



وفي كلمته قدم اللواء أ.ح/ ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا الشكر لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جهود وزارة الأوقاف الملموسة في محافظ المنيا وغيرها مؤكدًا أن هذه الجهود ملموسة على أرض الواقع، وأن مهمة الدفاع عن الوطن تقع على عاتق جميع الشعب كل حسب ما ينوط به من واجب ومسئولية، حيث إن الدعاة عليهم نشر الوعي السليم بين الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، مؤكدًا أن الله (عز وجل) يحفظ أرض الكنانة بأبنائها المخلصين الذين اتفقوا على مقام الوطن الغالي، وفي الختام أقيمت مقرأة الأئمة بديوان عام محافظة المنيا.