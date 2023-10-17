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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سر بكاء النني بعد إصابته .. وأسباب تمسك أرسنال بنجم مصر

محمد النني
محمد النني

تحدث المصري محمد النني، لاعب آرسنال الإنجليزي، عن تجديد عقده مع الجانرز من عدمه

وقال محمد النني في تصريحات صحفية تجديد عقد معي آرسنال كان أحد أسعد الأيام في حياتي، الطريقة التي تحدثوا بها معي، والطريقة التي كان بها النادي بأكمله سعيدًا بهذا القرار، جعلتني أبكي هذا اليوم.

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وأضاف: "الجميع في آرسنال يعرفون أنني أحبهم كثيرًا بنسبة 100%، إنهم يعرفون أنني لا أريد الرحيل، أريد البقاء وإنهاء مسيرتي هناك بنسبة 100%.

وقال : لقد أصبت وكان عقدي على وشك الانتهاء ولم أتمكن من اللعب بعد ذلك في الموسم الماضي، وقد جاءوا مباشرة بعد إصابتي في اليوم التالي وقالوا لي: مو، أي نوع من العقد يجب أن يكون، نحن نحبك، ونريد أن تبقى، “حقا، هذا النادي عظيم.

كان آرسنال الإنجليزي، قد أعلن في فبراير الماضي تجديد عقد محمد النني لمدة موسم واحد، ليستمر داخل صفوف النادي الإنجليزي حتى 30 يونيو 2024.

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