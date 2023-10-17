المنتخب السعودي يتأخر أمام مالي في الشوط الاول

تأخر المنتخب السعودي الاول لكرة القدم بهدفين دون مقابل أمام نظيره المنتخب المالي، في المواجهة الجارية بين الطرفين على ملعب ستاد مونشيبال دي بورتيماو، ضمن ثاني وديات الصقور في معسكر البرتغالي بالمرحلة الإعدادية الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي يتأخر أمام مالي بهدفين

افتتح التسجيل اللاعب موسي دومبيا في الدقيقة 14 من الشوط الأول، وأضاف اللاعب هماري تراوري في الدقيقة 42.

وشهد الشوط الاول تسجيل المنتخب المالي لهدف ليتم إلغاءه في الدقيقة 33 والذي أُلغي بسبب التسلل.

وخرج سلمان الفرج متأثرًا بالإصابة في الدقيقة 38 ونزل بدلَا منه اللاعب ناصر الدوسري، في ظل مستوى ضعيف للغاية يقدمه لاعبي المنتخب السعودي تحت قيادة مانشيني.

ويمتلك المنتخب السعودي على مقاعد البدلاء كل من محمد الربيعي وعبدالإلة العامري وعلي هزازي وعبدالإلة المالكي وفراس البريكان وسعود عبدالحميد وعبدالرحمن غريب وسامي النجعي وهارون كمارا ومحمد مران وراغد النجار وأيمن يحيي وفيصل الغامدي وعيد المولد.