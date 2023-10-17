عاجل
وظائف متاحة في بنك مصر.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة عزة مصطفى: جيل وراء جيل بنكره إسرائيل متحدث الصحة: مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال مصابي غزة القطاع الصحي في قطاع غزة على وشك الانهيار.. فلسطين تستغيث بالعالم
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المنتخب السعودي يتأخر أمام مالي في الشوط الاول

السعودية ومالي
السعودية ومالي

تأخر المنتخب السعودي الاول لكرة القدم بهدفين دون مقابل أمام نظيره المنتخب المالي، في المواجهة الجارية بين الطرفين على ملعب ستاد مونشيبال دي بورتيماو، ضمن ثاني وديات الصقور في معسكر البرتغالي بالمرحلة الإعدادية الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي يتأخر أمام مالي بهدفين 

افتتح التسجيل اللاعب موسي دومبيا في الدقيقة 14 من الشوط الأول، وأضاف اللاعب هماري تراوري في الدقيقة 42.

وشهد الشوط الاول تسجيل المنتخب المالي لهدف ليتم إلغاءه في الدقيقة 33 والذي أُلغي بسبب التسلل.

وخرج سلمان الفرج متأثرًا بالإصابة في الدقيقة 38 ونزل بدلَا منه اللاعب ناصر الدوسري، في ظل مستوى ضعيف للغاية يقدمه لاعبي المنتخب السعودي تحت قيادة مانشيني.

ويمتلك المنتخب السعودي على مقاعد البدلاء كل من محمد الربيعي وعبدالإلة العامري وعلي هزازي وعبدالإلة المالكي وفراس البريكان وسعود عبدالحميد وعبدالرحمن غريب وسامي النجعي وهارون كمارا ومحمد مران وراغد النجار وأيمن يحيي وفيصل الغامدي وعيد المولد.

الجريدة الورقية