صكوك

الثلاثاء 17/أكتوبر/2023 - 08:03 م 10/17/2023 8:03:19 PM

هل جاء الدور على القوة الناعمة العربية والمصرية لدعم الأشقاء فى فلسطين والوقوف ضد بطش دولة الاحتلال إسرائيل؟

لقد أصبح دور تلك القوة الناعمة وعلى رأسها اللاعب العالمى محمد صلاح دوراً لا يقل أهمية عن دور المقاومة الفلسطينية، خاصة بعد أن تحركت تلك القوى الناعمة على الجانب الآخر لتعلن وقوفها بجانب المحتل الإسرائيلى واصطف مشاهير العالم، بينهم بونو وناتالى بورتمان ومادونا، خلف الاحتلال الإسرائيلى الذى يقوم بعملية إبادة لقطاع غزة، عبر سلسلة من المجازر الجماعية التى يرتكبها، فى ظل تواصل قصفه العنيف على الأحياء السكنية واتباعه سياسة التهجير والأرض المحروقة.

نعم تحركت القوة الناعمة، وغيّر قائد فرقة «يو تو»، بونو، كلمات الأغنية الناجحة للفرقة «برايد» (إن ذى نايم أوف لوف)، أثناء حفلة فى لاس فيغاس الأحد. ودعا بونو الجمهور إلى الغناء «للأطفال الجميلين فى ذلك المهرجان الموسيقى»، فى إشارة إلى القتلى الإسرائيليين الذين كانوا يشاركون فى حفل موسيقى قرب الحدود مع غزة.

ونشرت النجمة العالمية مادونا مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستغرام»، يضم لقطات من الحرب الدائرة، وكتبت إن «مشاهدة كل هذه العائلات، وخصوصاً الأطفال، خلال اقتيادهم والاعتداء عليهم وقتلهم فى الشوارع أمر مفجع».

وكتب قائد الأوركسترا الشهير دانييل بارنبويم، الذى نشأ فى إسرائيل وقام بحملة «من أجل السلام» فى المنطقة على مدى عقود، عبر منصة إكس (تويتر سابقاً) أنه يدين «بشدة» العملية التى أطلقتها حركة حماس. لكنه قال إن حصار إسرائيل لغزة «يشكل سياسة عقاب جماعى وهو انتهاك لحقوق الإنسان».

وكتبت نجمة فيلم «وُندر وومان»، غال غادوت، وهى إسرائيلية، على «إنستغرام»: «أنا أقف مع إسرائيل، ويجب عليكم أن تفعلوا ذلك أيضاً». وأضافت: «لا يمكن للعالم أن يقف على الحياد عندما تحدث هذه الأعمال الإرهابية المروعة!».

وكتبت فيولا ديفيس، الحائزة جائزة أوسكار، أن «أى شخص لا يشعر بالتعاطف مع ضحايا هجوم حركة حماس يقع فى فخ الدعاية».

وكتبت ناتالى بورتمان، وهى إسرائيلية أيضاً، على المنصة نفسها: «قلبى محطم من أجل شعب إسرائيل».

من جانبه، كتب «ذا روك» أنه يشعر «بالحزن والغضب والاشمئزاز» من هجوم حركة حماس. وقال: «لا أدعى معرفة كل شىء عن الصراع المعقد فى الشرق الأوسط»، لكنه أضاف أن «أعمال الإرهاب البغيضة مثل هذه لا يمكن تبريرها على الإطلاق».

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ عبر مشاهير أجانب عن انحيازهم لإسرائيل، واستغلوا صور الدمار التى خلفها قصف الاحتلال لغزة. ونشر المغنى الكندى جاستن بيبر صورة تظهر أبنية مدمّرة عبر خدمة «القصص» فى «إنستغرام» حيث يتابعه 239 مليون حساب، وعلّق عليها: «أصلى من أجل إسرائيل». لكن الصورة التى نشرها بيبر مع رسالته «التضامنية» ليست إلا من الدمار الذى خلّفه قصف الاحتلال الصهيونى لقطاع غزة.

ونشرت الممثلة الأمريكية جيمى لى كيرتس صورة لأطفال خائفين، وعلّقت عليها: «سماء الرعب» مرفقةً بعلم إسرائيل. والصورة ليست لإسرائيليين، بل لأطفال فى غزة.

واتهم المغنى الفرنسى إنريكو ماسياس المسئولين المنتخبين لحركة فرنسا الأبية اليسارية بـ«التواطؤ» مع حركة حماس، داعياً إلى «محوهم، وربما حتى جسدياً».