غزة تحتضر.. بكاء سيدة فلسطينية يصدم الحضور في الأمم المتحدة (فيديو)
قالت السيدة راوية، مديرة أحد مقرات الأونروا في غزة، إن الآلاف من النازحين الذين يصلون إلى مقر الأونروا يعانون من نقص في الغذاء والدواء والأطفال والمسنين والبالغين، وهو وضع لا يوصف ولم يسبق له مثيل في العالم.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية كلماتها في مقطع فيديوأذاعته مديرة مكتب أنروا في نيويورك السفيرة جريتا في جلسة إحاطة المجموعة العربية داخل الأمم المتحدة على الهواء، مؤكدة أنه أصيب العديد من الأطفال بجدري الماء، ولا توجد فرص كافية من حيث الماء والغذاء والأدوية.
وواصلت حديثها وهي تبكي أنه بعد فترة، سيتم إيقاف الكهرباء، وخطوط الغاز عن الضخ، إن غزة تحتضر، متابعة: "أنا مديرة هذا الملجأ، لا يمكنني منحهم أي شيء، هذا وضع كارثي، لا يتوسلون، لديهم المال، لكن ليس لديهم ما يشترونه، ولا توجد جرعة من الأنسولين لمرضى السكر"، مواصلة حديثها دون توقف عن البكاء.
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