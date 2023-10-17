الثلاثاء 17/أكتوبر/2023 - 07:51 م 10/17/2023 7:51:19 PM

ماذا ينتظر العالم من الشعب الفلسطينى المسلوبة أرضه بالجبروت والحديد والنار وبدعم عنصرى بريطانى أمريكى ليقتل الكرامة والعزة فى أرض المقدسات الإسلامية وبعد ما حدث من رد فعل القتل والطرد من اليهود ضد العرب والمسلمين فى القدس والأرض المحتلة ما حدث من حماس رد فعل ياله من ضمير ميت يقفون مع الجانى إسرائيل ضد المجنى عليه شعب فلسطين الحبيب غزة رمز العزة العدوان الغادر الذى سرق واحتل القدس ويافا وحيفا وعكا وطول كرم والناصر وبيت لحم واتخذهم ملكية له بالحديد والنار والآن يدمرون الضفة وغزة رمز العزة ولا يعلمون أن هناك أسود تزأر ليوم الخلاص ولن تأمن اليهود أبداً أو تعيش فى أمان والقدس والأرض محتلة وليعلم العالم أننا لن نسكت على حبة رمل محتلة ولتعلم أمريكا وبريطانيا الدعم المفضوح لإسرائيل بكم الأسلحة والعتاد دلالة قاطعة انكم رمز لهذا العدوان الغاشم تساندون الباطل خسف بكم الله الأرض وأذلكم بأفعالكم المريضة، ومن هنا أقول لكل العرب والمسلمين قفوا صفاً واحداً ازأروا زئير الأسد فى الغابة يخافوكم، اقطعوا العلاقات واسحبوا سفراءنا واطردوا سفراءهم من بلادنا، اسحبوا ودائعكم هذا أقل رد على أعداء العرب، لماذا لا نقف صفاً واحداً لماذا يا عرب؟