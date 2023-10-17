رابطة محترفي الإسكواش تُعلن التصنيف العالمي الجديد بسيطرة مصرية

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA"، مساء اليوم الثلاثاء، التحديث الأخير في التصنيف العالمي للعبة على صعيد منافسات الرجال والسيدات.





وجاء المصري علي فرج في صدارة التصنيف العالمي ، بينما حل البيروفي دييجو إلياس في وصافة الترتيب ، ومصطفى عسل ثالثا، بينما حل الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الرابع.

وفي الترتيب الخامس بالتصنيف جاء النيوزيلندي بول كول ، فيما حصل المصري مازن هشام على المركز السادس ولبريطاني مروان الشوربجي في الترتيب السابع.

وتواجد المصري طارق مؤمن في الترتيب الثامن ، كريم عبد الجواد تاسعًا ، بينما حل الويلزي جويل ماكين في الترتيب العاشر.

تصنيف السيدات ..

وفيما يخص تصنيف السيدات، جاءت المصرية نور الشربيني في الصدارة، ونوران جوهر في الوصافة، وحلن هانيا الحمامي في الترتيب الثالث، والنيوزيلندية جولي كينج بالمركز الرابع، وجاءت الأمريكية أماندا صبحي في الترتيب الخامس.



وحلت المصرية نور الطيب للمركز السادس، وجاءت البلجيكية نيلي جيلس في المركز والإنجليزية جورجينا كيندي في المركز الثامن، فيما جاءت الأمريكية أوليفيا فيتشر في الترتيب التاسع و تيسني جيلس في المركز العاشر..



بينما جاءت المصرية أمينة عرفيفي الترتيب العشرين للمرة الأولى ، رفقة سلمي هاني التي احتلت المركز 21، وروان العربي 22، بينما جاءت ندى عباس في المركز الثامن عشر.