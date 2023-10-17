وظائف متاحة في بنك مصر.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

لحديثي التخرج من الجامعات والحاصلين على درجة البكالوريوس، أعلن بنك مصر، عن وظائف جديدة خالية بفروع البنك المختلفة في محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب ومساعدتهم في الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

نوضح لكم الوظائف الخالية المطلوبة من قبل بنك مصر في فروع القاهرة والجيزة:

ـ وظيفة خدمة العملاء (من مهامه استكمال معاملات الحساب).

ــ توجيه العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المختلفة.

ــ تنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات.

(صرف الشيكات\ متابعة أرصدة الحسابات \ تحويل الأموال).

ــ تقديم الخدمات لجميع العملاء وحل جميع المشكلات.

الشروط للحصول على الوظائف المطلوبة بفروع بنك مصر بمحافظتي القاهرة والجيزة:

ــ أن يكون من سكان القاهرة والوظيفة.

ــ أن يكون لديه خبرة حتى 3 سنوات.

ــ أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس من الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ــ أن يكون حاصل على البكالورويوس بتقدير عام جيد كحد أدنى للحصول على الوظيفة.

ــ أن يكون من حديثي التخرج، خريج أعوام (2021 – 2022 – 2023).

ــ الحد الأقصى لسن المتقدم 28 عامًا.

ــ ألا يكون لديه أقارب في بنك مصر.

طريقة التقديم للحصول على وظيفة العمل في بنك مصر:

يمكنك الانضمام للعمل في بنك مصر وبالأخص فروعه في محافظتي القاهرة والجيزة، إذ إنه يتوفر التقديم من خلال الدخول على الصفحة الرسمية للبنك على موقع التوظيف " لينكد إن".