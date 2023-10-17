صحة الشرقية: إقبال كبير من المواطنين لتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ

شهد مكتب التطعيم الدولي بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب التطعيم بمحافظة الشرقية، إقبالاً كبيراً من المواطنين لتلقي لقاح الانفلونزا الموسمية "vaxigrib" رباعي التكافؤ هذا العام، والذي يأتي في إطار خطة الدولة الوقائية، لمواجهة فيروسات الإنفلونزا الموسمية كأحد الإجراءات الوقائية والإحترازية في مواجهة الأمراض المعدية.

يشار إلى أنه تم توفير اللقاح من بداية الأسبوع الماضي بالمحافظة، وذلك في ١١ مكتب صحة تابعين للإدارات الصحية بالمحافظة، وهم: مكتب التطعيم الدولي بديوان عام المديرية بالزقازيق، ومكتب صحة أول بلبيس، ومركز طبي أبو حماد، ومركز طبي ٤٦ بالعاشر من رمضان، ومركز طبي القنايات، ومركز طبي فاقوس، ومركز طبي أبو كبير، ومركز طبي الحسينية، ومركز طبي كفر صقر، ومكتب صحة ديرب نجم، ومكتب صحة منيا القمح، لتطعيم من يرغب من المواطنين بالمحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، أن التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ سيتم داخل مكاتب الصحة فقط من خلال الفرق الطبية بها، ولا يسمح بأخذ التطعيم خارج المكتب، وأن المصل الجديد يواكب التحورات الجديدة للفيروس، مؤكداً بأنه آمن، وخاضع لكافة أنواع الإختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور، ويتم التطعيم لمن يرغب من المواطنين بداية من عمر ٦ شهور فأكثر، وخاصة فئات الأطفال الأكثر عرضه، وكبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة "تنفسية، قلب، سكر، أمراض مناعة، ..إلخ"، والسيدات الحوامل ، بعد إستيفاء البيانات الشخصية للمتطعم وملئ إستمارة قبل التطعيم بالنماذج المخصصة لذلك.

وناشد مسعود المواطنين بالأخذ في الإعتبار بضرورة إتباع بعض التعليمات قبل التطعيم منها تأجيل تطعيم الأشخاص المصابون بحمى شديدة، مشدداً على منع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم (البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول_٩)، وفي حالة تطعيم السيدات الحوامل يتم مراجعة للطبيب المعالج، وأن التطعيم يبدأ من سن ٦ شهور فأكثر جرعة كاملة من اللقاح، أما الأطفال الأقل من ٩ سنوات الذين لم يتلقوا أي جرعات من لقاح الإنفلونزا الموسمية بسنوات سابقة يتم إعطائهم جرعتين كاملتان يفصل بينهم مده لا تقل عن ٤ أسابيع، علة أن يكون مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ، أما للكبار فيكون بالعضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد.

ووجه بعدم إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت أي ظرف، مؤكداً إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء التطعيم، مع التأكيد على تكثيف التوعية اللازمة لتشجيع المواطنين لتلقي التطعيم في إطار وقاية صحة المواطنين بالمحافظة من مرض الإنفلونزا الموسمية.