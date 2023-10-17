الصحة العالمية: ننتظر فتح معبر رفح لإيصال المساعدات إلى سكان غزة (فيديو)

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن منظمة الصحة العالمية تحركت منذ اللحظات الأولى التي أصدر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته بمساعدة معبر رفح وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة".

وأضاف أحمد المنظري خلال مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك تنسيقا مستمرا مع السلطات المصرية من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة .

نحن في انتظار فتح المعبر لإيصال المساعدات إلى غزة

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط :" تمكنا من إرسال شحنة من المستلزمات الطبية من المخزن اللوجستي في دبي إلى مطار العريش وهي في انتظار فتح المعبر لإيصال المساعدات إلى غزة".

وأردف: "لا جديد لدينا وننتظر مثل البقية إصدار الأمر بفتح المعبر من الجانب الآخر حتى نتمكن من الدخول"،لافتًا إلى الخطة القادمة حال فتح المعبر تشمل توفير موارد مالية من مختلف الداعمين لشراء مستلزمات طبية بمختلف أنواعها وتوفير كوادر طبية في مختلف المجالات من أجل تقديم يد العون والمساعدة للكوادر الطبية في قطاع غزة.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية ، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف بشكل مكثف بلدات لبنانية بطول الحدود.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية أعلنت أن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب عقد سلسلة اجتماعات في إطار حملة دبلوماسية استباقية تهدف لمنع التصعيد وانزلاق الأوضاع في المنطقة إلى الأسوأ، مشيرة إلى أن هذه الحملة جاءت بالتشاور المفتوح مع رئيس مجلس الوزراء.

وحثت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء إيران على ممارسة دور في تهدئة الموقف فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي.. مؤكدة أهمية خفض التصعيد في قطاع غزة وإطلاق سراح المدنيين المحتجزين في أقرب وقت.

واتفقت كاميكاوا مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي على دور المجتمع الدولي في تقديم المساعدة

على صعيد متصل، أعلنت اليابان تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار من خلال المنظمات الدولية لدعم المدنيين في قطاع غزة، وذلك في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة بفلسطين.

وأوضحت سفارة اليابان بالقاهرة - في بيان - أن طوكيو ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تحسين وصول المساعدات الإنسانية حتى يتمكن المدنيون الأبرياء واللاجئون الفلسطينيون من الحصول على المساعدات الضرورية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والطبية وما إلى ذلك.