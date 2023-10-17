وصلت مذ قليل بصاله ٤ بمطار القاهره الدولي بعثه منتخب مصر القومي لكرة القدم برئاسه الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات والكابتن حازم امام المشرف علي المنتخب القومي أعضاء مجلس اداره اتحاد الكرة على طائره خاصه طراز ايرباص A320 رحله رقم NP272 تابعه لشركه “النيل للطيران”.

وصل منتخب مصر لكرة القدم



حيث اقام المنتخب القومي معسكراً بمدينة العين بدوله الامارات العربية المتحدة استعداداً لنهائيات بطولة الامم الافريقية يناير المقبل بساحل العاج والتصفيات المؤهله لكاس العالم ٢٠٢٦ بامريكا وخلال المعسكر خاض المنتخب مبارتين وديتين مع منتخبي زامبيا والجزائر وفاز علي نظيره الزامبي بنتيجه ٠/١ وتعادل مع المنتخب الجزائري بنتيجه ١/١ في مباره قويه وحماسيه شهدت حضور جماهيري كبير وقام فريق العمل بالنيل للطيران بتسهيل وانهاء اجراءات سفر ووصول بعثه المنتخب القومي من مطاري العين والقاهرة الدوليين.



واشاد اداري المنتخب بالتسهيلات التي قدمتها النيل للطيران وبمجهود فريق العمل اثناء رحلتي الذهاب والعوده.



والجدير بالذكر أن النيل للطيران كانت الناقل الرسمي لمنتخب مصر القومي اثناء تصفيات كأس العالم "روسيا ٢٠١٨" والتي صعد لها المنتخب للمونديال.

وصول منتخب مصر لكرة القدم على رحلة "النيل للطيران" الناقل الرسمي للمباريات

وصول منتخب مصر لكرة القدم على رحلة "النيل للطيران" الناقل الرسمي للمباريات

وصول منتخب مصر لكرة القدم على رحلة "النيل للطيران" الناقل الرسمي للمباريات