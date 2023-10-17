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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مفاجأة.. صفقة ليفربول انتقام "الشيخ جاسم" من مانشستر يونايتد

الشيخ جاسم
الشيخ جاسم

وجه رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم أنظاره لشراء ليفربول الإنجليزي بعد فشل صفقة الحصول على مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية.

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وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن رجل الأعمال القطري انسحب من صفقة شراء مانشستر يونايتد، بعد تمسك عائلة جليزر، على الرغم من طرح العائلة النادي للبيع في نوفمبر الماضي.

وأوضحت التقارير أن المليارير البريطاني السير جيم راتكليف أصبح الطريق أمامه ممهدًا لشراء المان يونايتد خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال اقناع العائلة المالكة للنادي.

في سياق متصل، أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الشيخ جاسم وجه أنظاره لليفربول خلال الفترة المقبلة، بعدما كان غاضبًا من عدم شراؤه اليونايتد.

وأكدت أن ملاك نادي ليفربول يُفكرون في مساهمين جدد، بعد تدهور النادي، حيث سيبدؤن في عرض النادي للبيع خلال الفترة الحالية.

وشددت "ميرور" أن رجل الأعمال القطري قرر الانتقام من اليونايتد بعد رفض العرض المقدم لهم، ليبدأ في جس نبض ليفربول المنافس الأبدي للشياطين الحمر في إنجلترا.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يقدم مستويات متذبذبة مع المدرب إيريك تين هاج، المدير الفني لليونايتد خلال الموسمين الماضيين.

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