استبعاد ثنائي إنجلترا قبل مواجهة إيطاليا

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع إنجلترا بإيطاليا، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، والتي يشهدها ملعب "ويمبلي".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبات الإنجليزي والإيطالي في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم.

وحسب ما ذكرت صحيفة "مترو" الإنجليزية، فإن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لـ المنتخب الإنجليزي قرر استبعاد لاعبان من قائمة إنجلترا لمواجهة الليلة.

وأشارت إلى أن اللاعبان هما إيدي نكيتياه وفيكايو توموري، واللذان لن يكونوا متواجدان في مواجهة الليلة.

وقرر ساوثجيت استدعاء 25 لاعبًا لمواجهة إيطاليا، لكن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تنص على اقتصار القائمة لـ 23 لاعبًا.

الجدير بالذكر أن نيكيتاه قد شارك كبديل في مواجهة الجمعة الماضية أمام أستراليا، فيما بدأ توموري المباراة وتم استبداله بزميله جون ستونز.