لعنة الفراعنة تطارد تونس في شرق آسيا

يبدو أن لعنة الفراعنة طالت منتخب تونس بعد فوزه في الشهر الماضي على المنتخب المصري في لقاء ودي جمع بينهما ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

منتخب تونس فاز على الفراعنة آنذاك بثلاثية مقابل هدف على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ولكن منذ ذلك لم يعرف نسور قرطاج التحليق في شرق أسيا حيث تلقى خساراتين أمام كوريا الجنوبية برباعية نظيفة واليابان بهدفين دون رد.

مصر وتونس

مصر وتونس واحدة من كلاسيكيات الكرة الأفريقية حيث تقابلا 35 مرة عبر التاريخ، وكانت الأفضلية لصالح نسور قرطاج بواقع 15 انتصارًا مقابل 12 فقط للفراعنة، ورسم التعادل نتيجة 8 مواجهات بينهما.

وجاءت وديتي اليابان وكوريا الجنوبية كتجربة لمنتخب نسور قرطاج قبل خوض غمار منافسات تصفيات كأس العالم 2026 التي ستنطلق في منصف الشهر المقبل، حيث سيخوض مباراتين أمام منتخبي ساو توميه وبرينسيب ومالاوي، على أن يواجه منتخبات نامبيبيا وليبيريا وغينيا الاستوائية في وقت لاحق في إطار منافسات المجموعة الثامنة.

وكان منتخب تونس قد تأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا كمتصدر للمجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة بالتساوي مع غينيا الاستوائية.

وأوقعت قرعة أمم أفريقيا، منتخب تونس في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا، وستنطلق البطولة في كوت ديفوار، 13 يناير 2024 المقبل، على أن يقام النهائي يوم 11 فبراير.