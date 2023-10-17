الهجرة في إيطاليا.. 1.6 مليون مقيم أجنبي في فقر مدقع

كشف تقرير إحصائي إيطالي، أنه “وفقاً لمعطيات المعهد الوطني للإحصاء (إستات)، يعيش في البلاد 1.6 مليون مقيم أجنبي في حالة فقر مدقع، أي ما يتجاوز مجموعه الـ614 ألف أسرة”.

مجلس الأساقفة الإيطاليين

وقال تقرير منظمتي (كاريتاس) و(ميغرانتس) التابعتين لمجلس الأساقفة الإيطاليين، عن الهجرة، الصادر الثلاثاء، تحت عنوان: “أحرار في اختيار الهجرة أو البقاء”، إن “الأسر المهاجرة التي تكابد الفقر، تشكل حوالي ثلث الأسر الفقيرة في إيطاليا”، على الرغم من أنها “تمثل 9% فقط من الأسر المقيمة”. بينما “تبلغ نسبة أولئك الذين يعجزون عن الوصول إلى مستوى عيش كريم بين الأجانب، خمسة أضعاف النسبة المسجلة بين الأسر الإيطالية”.

​​الأسر الإيطالية التي لديها قاصرين

وأشار التقرير، إلى “معدل فقر مثير بين عائلات الأجانب ذات أبناء قاصرين، إذ تبلغ نسبتها 36.2%”، أي “أكثر من 4 أضعاف متوسط ​​الأسر الإيطالية التي لديها قاصرين”، والتي تصل نسبتها إلى 8.3%.

وذكر تقرير المنظمتين الكنسيتين، أن “في عام 2022، بلغ عدد الأجانب الذين استقبلتهم مراكز الاستماع التابعة لـ(كاريتاس) والخدمات المحوسبة وحدها 145.292″، وذلك “من إجمالي 255.957 فرداً”، الأمر الذي “يؤكد تفشي الصعوبات المادية في العام السالف الذكر”.

منظمة الأغذية والزراعة في روما

وكان قد أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، اليوم الاثنين، أن "تحويل الغذاء والماء إلى أدوات للصراع يعد جريمة".



وجاء ذلك خلال حديث ماتريلا في مقر منظمة الأغذية والزراعة في روما بمناسبة يوم الأغذية العالمي، حيث قال: "بل على العكس من ذلك، فهي شهادة على عدم تجزئة مصير البشرية. إن الحق في الغذاء والماء هو جزء من حق أوسع في الحياة، ويدعم فكرة الأمن الإنساني" التي تتطلب التعاون، غير أنه صرح أن "الشرق الأوسط يشتعل مرة أخرى بسبب الهجوم الجبان الذي نجح بالفعل في رفع دوامة الرعب والعنف إلى مستويات غير مسبوقة".



وتابع ماتريلا أن يوم الأغذية العالمي "يمثل فرصة لتحفيز المجتمع الدولي برمته، ولا سيما حث البلدان الأكثر ازدهارا على مضاعفة جهودها لوضع حد للجوع في العالم وضمان حصول ملايين البشر على الغذاء بشكل عادل".