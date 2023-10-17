100 شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية في ضيافة المدينة الشبابية بشرم الشيخ

تنفذ وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، فعاليات البرنامج الرئاسي "أهل مصر" بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية ، والذي يستمر خلال الفترة من ١٦ حتى ١٨ أكتوبر الجاري، بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

تضمنت أولى فعاليات البرنامج جلسة إفتتاحية بحضور الأستاذ السيد عبد المنعم - مدير إدارة التطوع، للتعريف بالبرنامج والرد علي تساؤلات الشباب ، تلى ذلك تنفيذ جولة حرة بخليج نعمة .

وإستكمالاً للفعاليات نظمت جلسة حوارية أدارها الأستاذ وليد الهواري - محاضر بوزارة الثقافة، تحدث فيها عن تحديات الأمن القومى المصرى، ليتعرف الشباب عن مفهوم الأمن القومى وقضاياه ، بالإضافة الى جلسة أخرى قدمها الأستاذ ياسر صالح - نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات في جنوب سيناء، تطرقت الى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتصنيفاتها والدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات لمساعدة الشباب في تأسيس مشروعاتهم والعمل على إنجاحها.

