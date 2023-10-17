لينجارد لـ الاتفاق.. نكشف مخطط النادي وموعد إعلان الصفقة وما يعطل إتمامها

انتقل جيسي لينجارد لنادي نوتنجهام فورست الإنجليزي مع مطلع الموسم الماضي قادمًا من صفوف فريق نادي مانشستر يونايتد، ووقع لمدة موسم واحد فقط، تعرض فيه للإصابة التي كانت سببًا في ابتعاده حتى نهاية الموسم ثم عدم التجديد معه لموسم إضافي.

جيرارد يتفق مع لينجارد على التأهيل:

تواصل جيرارد مع جيسي لينجارد لخوض فترة تدريب تحت قيادته في نادي الاتفاق حتى يتعافى من الإصابة التي تعرض لها في العضلات المأبضية وهي شدّ في العضلات المأبضية، وهي عبارة عن مجموعة من ثلاث عضلات تمتد بطول الفخذ من الخلف.

اتفاق جيرارد مع لينجارد كان حول التأهيل لمدة شهر مع النادي، وبعدها سيقرر ما إذا كان سيطالب بالتعاقد معه مع نهاية الموسم أو في يناير المقبل، خاصة أنه سيكون تعاقد مجاني لأن الإنجليزي بلا فريق حاليًا.

هل يحق للاتفاق ضم لينجارد:

في يناير المقبل وحال تمسك جيرارد بجميع لاعبيه الأجانب فلا يحق للفرسان ضم اللاعب، إلا في حالة زيادة عدد الأجانب إلى 9 لاعبين – وهو القرار الأقرب – خاصة وأن القانون يسمح بـ 8 أجانب فقط في الفترة الحالية.

علمت بوابة الوفد الإلكترونية من مصادرها أنه في انتقالات يناير المقبل ستشهد الكرة السعودية الكثير من التغيرات من بينها زيادة الأجانب الأقرب تطبيقه حتى الآن، فهل سيكون انتقال لينجارد لنادي الاتفاق ليكون اللاعب التاسع أم سيكون بدلًا من أحد المتواجدين في قائمة جيرارد؟.

رحيل أجنبي مقابل قيد لينجارد:

يمتلك الاتفاق 8 أجانب حاليًا وهم جوردان هندرسون وجورجينيو فينالدوم وموسي ديمبلي وديماراي جاراي وجاك هيندري وروبين كوايسون كلاعبين دوليين، بالإضافة إلى الثنائي مارسيل تيسيران وباولو فيكتور.

في حال قرر الاتحاد السعودي تأجيل زيادة الأجانب لنهاية الموسم مع وجود اتفاق بين الفرسان ولينجارد على اللعب لهم، سيكون رحيل روبين كوايسون هو القرار الأقرب لقيد اللاعب الإنجليزي، خاصة وأن النجم السويدي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

انقسام في الاتفاق حول لينجارد والأجنبي الراحل:

أكدت مصادر لـ الوفد أن نادي الاتفاق يفاضل بين الثلاثي كوايسون ومارسيل تيسيران وباولو فيكتور لرحيل أحدهم مقابل قيد لينجارد – حال لم يتم تطبيق قرار زيادة الأجانب – وذلك لأن عقود الثنائي الأخير تنتهي بنهاية الموسم المقبل، وكوايسون ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وصول باولو فيكتور إلى 36 عامًا يجعله أيضًا قريب من الرحيل مع ضرورة التعاون لضم حارس أصغر سنًا خلال الفترة المقبلة لحماية عرين النادي لفترة أطول مع وجود الاستقرار.

لينجارد يوقع لنادي الاتفاق:

توقيع وانتقال لينجارد لنادي الاتفاق بات أمرًا محسومًا سواء مع زيادة عدد الأجانب أو تأجيل القرار، خاصة مع موافقة جيرارد المدير الفني للفريق على ضم اللاعب الذي يوافق هو الآخر على الانتقال لفارس الدهناء.

انضمام جيسي لينجارد لتدريبات نادي الاتفاق كان من أجل الحفاظ على جاهزيته الفنية، لكونه لاعب حر، ونجح في تسجيل هدف بقميص النادي في أحد المباريات الودية استعدادًا لاستكمال الموسم، ليتحول الأمر لرغبة من الأطراف الثالثة في الاتفاق والمدرب واللاعب الإنجليزي.

لينجارد الذي ابتعد 13 جولة عن مباريات نوتنجهام في الموسم الماضي، هل سيكون مفيدًا لنادي الاتفاق أم يدخل في دوامة الإصابات من جديد؟.