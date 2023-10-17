اتصالات تقدم الخدمات المصرفية e& Neo عبر تطبيق My Etisalat

أعلنت شركة اتصالات من e& في مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "المشرق مصر"، تعد الأولى من نوعها في السوق المصرية، وتهدف إلى تعزيز وتطوير منظومة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بما يسهم في دعم توجهات الدولة تجاه تعزيز الشمول المالي.

جاء توقيع الاتفاقية بحضور المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات من e& وأحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، على هامش النسخة 43 من معرض جيتكس المقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

تمثل هذه الشراكة دمجاً مبتكراً بين قطاعي الاتصالات والخدمات المصرفية، يهدف إلى توفير تجربة مستخدم فريدة عبر تطبيق ماي اتصالات My Etisalat، تتيح للعملاء إمكانية فتح حساب مع "المشرق مصر" للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق، بدون رسوم أو حد أدنى للإيداع والحصول على بطاقة تحمل علامة تجارية مشتركة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المصرفية الشاملة التي سيتم إطلاقها في المستقبل كإصدار البطاقات الائتمانية، والحصول على قروض، وربط الشهادات والودائع، والحصول على المزايا المصرفية المتعددة عبر منصة e& Neo المتاحة داخل تطبيق ماي اتصالات المملوك لاتصالات من e& في مصر.

وتسعى اتصالات و"المشرق مصر" لتقديم تجربة متميزة وسهلة الاستخدام للعملاء من خلال دمج الخدمات المصرفية المتعددة مع خدمات الاتصالات الحديثة، حيث تتيح هذه الشراكة للعملاء الوصول إلى خدمات مصرفية سلسة ومتعددة وآمنة مباشرة عبر هواتفهم المحمولة، مما سيسهم في تسهيل وتسريع العمليات المالية وزيادة كفاءتها.

قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من e& في مصر:" سعداء بالتعاون مع "المشرق مصر" الرائد في مجال الخدمات المصرفية المبتكرة، وهو التعاون الذي يمكننا من تقديم مزيد من الخدمات المميزة لعملائنا وتحسين تجربتهم المصرفية والمالية عبر الهواتف المحمولة".

وأضاف متولي: "يأتي هذا التعاون في إطار رؤية e& للتحول إلى مجموعة للتكنولوجيا والاستثمار، وبذلك سيتمكن عملاؤنا لأول مرة في مصر من فتح حسابات بنكية باستخدام تطبيق "ماي اتصالات" وزيارة أقرب فرع اتصالات، وستجعل هذه الخدمة من عملية الحصول على الخدمات المصرفية أكثر سهولة وراحة من أي وقت مضى".

قال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي للمشرق- مصر: "تمثل شراكتنا مع اتصالات من e& بخطوة مفصلية ستسهم في إعادة صياغة قطاع الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في جمهورية مصر العربية. لطالما كان الابتكار في صلب الاستراتيجية التي ينتهجها "المشرق مصر"، وهو ما ينعكس في سعينا الدائم إلى تقديم حلول متطورة ومرتكزة على العميل. وهذا ما يتجسد على الوجه الأمثل من خلال هذه الشراكة، التي ندمج من خلالها خبراتنا المصرفية العميقة مع تكنولوجيا الاتصالات الحديثة بهدف توفير تجربة عملاء متطورة تتسم بالسهولة والسرعة والسلاسة. وفي هذا السياق، لاتعتبر هذه الشراكة مجرد مبادرة مصرفية فحسب، بل تمثل خطوة هامة على طريق تحقيق التزامنا بتعزيز الشمول المالي في مصر".

وأضاف البهي: "يتمثل هدفنا المشترك في ضمان وصول اكبر شريحة من العملاء إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالمية المستوى، تكون في متناولهم بكل سهولة وبساطة عبر هواتفهم المحمولة، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تطوير منظومة الاقتصاد المصري ودعم منظومة الشمول المالي والتي يقودها البنك المركزي المصري، والمشرق مصر لتقديم الخدمات المصرفية e& Neo عبر تطبيق My Etisalat.