"بحوث التناسليات" ينظم ورشة عمل في مجال التقنيات الحديثة ونقل الأجنة في الخيول

نظم معهد بحوث التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل لمناقشة ضرورة تحسين السلالات المختلفة من الابقار وكذلك الاهتمام بالتقنيات الحديثة وخصوصا في نقل الأجنة في الخيول من اجل تعظيم الانتاج وزيادة العائد الاقتصادي لدي المربيين .

و ذلك بالتعاون مع المجموعة الالمانية بالإمارات وشركة ميني تيوب الالمانية ومركز البحوث الزراعية بالبرازيل ورشة عمل تحت عنوان التقنيات الحديثة في التناسل ونقل الاجنة

و تضمن اليوم الاول للورشة عرض عدد 7 محاضرات عن نقل الأجنة في الخيول والأبقار والتقنيات الحديثة والوسائل المستحدثة فى تجميع وتجميد السائل المنوي في الخيول وكذلك دور الإخصاب المجهري في إنتاج الاجنة في الخيول ، وقد ألقى محاضرين من معهد بحوث التناسليات الحيوانية ثلاثة محاضرات ، وألقى المحاضرين البرازيليين اربعة محاضرات.

وقد حضر في هذه الورشة حوالي 75 مشارك من الجامعات المصرية والمعاهد البحثية والهيئة العامة للخدمات البيطرية والقطاع الخاص وقد اشاد الجميع بالمستوي العلمي والخبرات العملية التي حققت استفادة كبيرة لهم في هذا المجال المهم.

كما اشاد الجانب البرازيلي بالتنظيم الجيد من جانب معهد بحوث التناسليات الحيوانية لهذه الورشة وكذلك المستوي العلمي المتقدم للمناقشات التي تمت بين المشاركين والمحاضرين

كما وجه الجانب البرازيلي استعداده التام للتعاون مع الباحثين والجهات البحثية من مصر وذلك من أجل رفع المستوي العلمي والفني وتبادل الخبرات العلمية بين الجانبين.

و عرض الدكتور مصطفي فاضل المجالات التي يحتاج الباحثين في معهد بحوث التناسليات الحيوانية زيادة التدريب فيها وكذلك امكانية عمل مشاريع مشتركة بين معهد بحوث التناسليات بمصر ومعهد بحوث الثروة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بالبرازيل.